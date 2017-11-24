埃及西奈半岛血雨腥风，是否会危及加拿大维和军人？

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过去在关于“伊斯兰国”（ISIS）武装的报道中，埃及被提到的次数远远低于叙利亚和伊拉克。但是星期五（11月24日）发生在西奈半岛的恐怖袭击改变了埃及在加拿大公众印象里相对无名的状态。这次袭击造成至少235人丧生，死伤人数是二十多年来埃及历次恐袭中最高的。这也是埃及第一次有清真寺遭到伊斯兰武装攻击。

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如果说加拿大公众对发生在埃及的暴力冲突了解不多的话，我们对加拿大在西奈半岛的维和行动知道的就更少了。CBC记者埃文.戴尔（Evan Dyer）报道说，西奈半岛多国部队观察团（MFO）中现有68名加拿大军人，实际上是加拿大目前规模最大的维和行动。它的指挥官一直到今年三月份都是由加拿大陆军少将丹尼斯.汤普森（Denis Thompson）担任。

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多国部队观察团由十二个国家的军人组成，自1981年起进驻西奈半岛。它的任务是监督埃及和以色列履行和平协议。过去几年来，西奈半岛上的冲突日益频繁剧烈，但是埃及军队面对的却往往不是老对手以色列。

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“伊斯兰国”兴起后局势恶化

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汤普森2014年3月接到指挥西奈多国部队观察团的任命，半年后当地的伊斯兰激进组织“耶路撒冷支持者”就归顺了ISIS，改名“伊斯兰国西奈省”。此后西奈半岛北部局势恶化，再无宁日。

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在汤普森任指挥官的三年中，多国部队尽管没有损失一兵一卒，但是频频遭到袭击。有时是狙击手，有时是迫击炮，还遇到过简易爆炸装置。有几名美国军人和斐济军人受伤。

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汤普森在接受CBC采访时说，IS西奈省是一个非常危险的组织。它的装备精良，拥有的武器包括反坦克制导导弹和地对空导弹。该组织的高层指挥官中有前埃及军官。因此它的战斗力相当强，很快成为埃及军队最大的威胁。基本上每个月都有大约三十名埃及士兵死在他们手上。

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多国部队观察团不是IS西奈省的主要攻击目标。但是，由于在埃及和以色列及加沙地带之间走私是该组织的财源之一，它并不喜欢看到外国军人设立观察点。汤普森说，对多国部队观察团的攻击多半是遭遇战。有时发动蓄意攻击，例如对多国部队驻地发射迫击炮，目的也是警告这些外国人不要多管闲事。

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决定转移

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CBC通过信息公开法获得的资料显示，加拿大政府自2016年初就开始后从新评估西奈维和行动的风险。但是最后多国部队观察团并没有做出撤离的决定，只是把主要基地转移到比较安全的西奈半岛南部。

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但是，加拿大等国的军人仍然要在危险的北部执行任务。他们过去的主要基地离今天遭到袭击的清真寺不远。现在，这里常驻的军人从一千人减少到了四百人。

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星期五遭到袭击的拉瓦达清真寺位于北西奈省阿贝德镇，属于苏菲派穆斯林。ISIS把苏菲派视为异端。目击者说，枪手们乘四辆车来到，向正在祷告的人群投掷炸弹并开枪射击。这场袭击计划周密，枪手们甚至想到了用燃烧的车辆事先堵住逃生的路。

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一个当地居民说，来这个清真寺做礼拜的人当中有许多是附近盐场的工人。

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（RCI with CBC and CP ）

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