空乘心惊，锡克人高兴：加拿大允许乘客带不超过6公分的刀具登机

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继魁北克省议会之后，加拿大空乘工会也对交通部关于允许乘客携带不超过6公分的刀具登机的决定提出了反对。该工会写信给交通部长马克.加尔诺（Marc Garneau）说，这个决定把空乘和乘客置于危险中。

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加拿大交通部本月初公布了对禁止携带登机的物品清单的更动。按照新规定，加拿大将从11月27日起允许乘客携带6公分或短于6公分的刀具登机，但飞往美国的飞机除外，剃须刀片和可伸缩刀具除外。

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加尔诺星期五（11月24日）做出回应说，做出这个改动是为了和其他国家保持一致，避免没收大量不构成威胁的登机物品。他指出，由于法国等国家允许带不超过6公分的刀上飞机，加拿大国际航班上的空乘实际上已经在和带这类刀具的乘客一起旅行了。

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他还说，仅在2013年，加拿大各机场就没收了75000多件指甲剪，眉毛镊子之类的并不能真正造成威胁的“小东西”。

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反对党魁北克党团认为加尔诺是对锡克族社区做出让步，因为锡克教男子的佩刀永不离身。一些加拿大锡克族社团已经对交通部的决定表示欢迎。

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（RCI avec Radio-Canada）

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