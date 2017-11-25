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加拿大推出全国住房策略，帮助低收入家庭

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期六 25 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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这个星期，加拿大联邦政府推出了一个全国住房策略，目的是帮助那些正为维持住自己的住处而“挣扎”的人们。

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加拿大广播公司的 Jordan Press报道说，这一新的全国住房策略，包括为加拿大人建造8万个廉价出租的公寓房，并计划将在今后10年内拨款250亿加元，专门缓解加拿大人流浪街头、无家可归的现象。

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近年来随着房价的高涨，租金的上涨，加拿大有越来越多的人因房租而感到经济紧张，而且有越来越多的人流落街头，成为无家可归者。

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加拿大合作住房联盟 （ Co-operative Housing Federation of Canada）的战略事务主任蒂姆·罗斯（Tim Ross）表示，住房的费用正在成为越来越多人的压力。

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© PC/Paul Chiasson

多伦多 1/5家庭庭感到紧张

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加拿大房屋抵押贷款和住房公司（Canadian Mortgage and Housing Corp.）最新发布的数据显示，2016年，加拿大有170万户家庭存在着 “基本的住房需求”，这意味着在他们的税前收入中，超过三分之一的收入被用在了住房的开支上，而且这些住房往往并不满足他们的居住需求。

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除了温哥华外，基本住房需求最高的城市都在安大略省。

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在多伦多市，有接近五分之一的家庭因住房而感到财政紧张，这个比例在全国是最高的。

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旨在帮助100万个家庭

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加拿大政府希望在未来十年内，建设 8 万个人们能负担得起的出租单位，再加上 250 亿加元的政府拨款和私人资本，从而减轻 50万个家庭的住房负担，并帮助另外 50 万个家庭避免流落街头。

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加拿大无家可归问题联盟的首席执行官蒂姆·里希特（Tim Richter）表示，当然，这些资金不可能完全解决无家可归的危机，但至少这些资金将能改善局面，而获得资金的机构如何来使用这笔钱将是非常重要的。

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© AFP/Getty

加拿大广播公司报道说，政府的官员告诉住房领域的机构，在这个新的住房策略中，政府将强调住房是一项人权。

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不过，这个新计划的许多细节要到明年才能拿出来。

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全国住房日

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加拿大政府是在全国住房日 （National Housing Day，11月22日）来临之际宣布上述政策的。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）特意前往多伦多市，而联邦家庭事务部长让 – 伊夫·杜克洛斯（Jean-Yves Duclos）则在温哥华市，就此策略发表讲话。

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报道说，明年联邦政府将推出一个规模更大的减贫计划，全国住房策略是新的计划奠定基础。

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加拿大关注住房问题的机构都对这个旨在于提供人口整体住房承受力的策略抱很大希望，但也有机构组织感到不安，因为新策略的重点是修建低租金住房，而不是紧急庇护所，有些机构担心在新政策实施后，政府有可能削减给他们提供的项目资金。

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© PC/Nathan Denette

（RCI with Jordan Press/CBC）

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