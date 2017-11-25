获奖的古涛接受加广中文台的采访。
Photo Credit: Er Shen

独立电影人古涛专访 《驯马》：命运即驯服

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期六 25 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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独立电影人古涛前后用了六年的时间，完成了他的纪录片长片《驯马，Taming the Horse》（绿地映画,2017）。

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在刚刚结束的第20届蒙特利尔国际纪录片节(Montreal International Documentary Festival, RIDM)上，这部片子获得了加拿大纪录片长片大奖（Grand Prize for Best Canadian Feature) 。

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这部片子还入选了南特电影节（Festival of the 3 Continents）的竞赛单元.，是竞赛单元唯一的纪录片。

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古涛在启程前往南特电影节前一天，来到直播室，接受了我的访问。

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《驯马》海报。（绿地映画，2017）

导演古涛在整部影片的旅程中描绘了一个充满悲剧隐喻的人生过程：驯服即命运，命运即驯服。

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关于冬冬
影片缘起于导演古涛和朋友冬冬十几年前的一个约定。

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古涛这样描绘当时的情景：

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“(冬冬)站在大街上，他向我描述海拉尔怎么美，怎么美。他说，你知道吗？夏天的时候，瓜果全熟了，我们要吃西瓜就到田里去摘。

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我一下子就觉得，他这么年轻，怎么会对故乡和土地有这么深的东西。有这种特质的朋友是不多的。

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当时就聊得很好。我说，你说的这么好，我也很想去。

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他说，完全可以啊，以后我们一块儿去。

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我说，去了就在你们那里待着。

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他说，对，对。

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其实这个约定，他可能当时就是个二十岁的孩子。我呢，我是属于很认真的人。你说了之后，我心里就去了，我心里就认真了。 就觉得有一天，我真的想和他一起去。”

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影片里的冬冬是个典型的梦想者，他渴望更真实的生活，追问生活的意义。

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冬冬很小的时候，就跟着父母从内蒙古的海拉尔到了西南城市昆明，而他的价值观、行为处事方式，也和急速变化并日益物质化的社会产生了反差。

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三十出头的冬冬被将来究竟要做什么，要和谁在一起，这类的问题所困扰。

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影片记录下来的是他在这个过程中的困顿和惶惑。

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古涛：冬冬就是一匹野马，不会轻易被驯服

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对于自己的主人公，古涛表示，看完电影之后，有人特别喜欢他，有人特别厌恶他，非常两极。

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看过这部电影的观众自有评判。

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（冬冬。）

独立电影人的困难
从2011年起，古涛带着摄影机跟随着冬冬，记录下他的生活。在昆明，在广东。最后，俩人一起坐火车前往冬冬童年生活的地方海拉尔，在旅程中，不断回望过去的生活。

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这部电影花了古涛六年的时间，期间经历了自己做手术，母亲重病，他对片子最终的呈现产生困惑等等。

有几次差点拍不下去了。

古涛：这个过程对我来说，是一个探索的过程。这个感觉就像什么呢？就像你在一个很长的、黑暗的一个隧道里面，你在那里挖，但是你永远不知道哪一天隧道可以挖通。但是，你又是不能退回去的。你想想，那种孤绝，那种难、那种精神上的煎熬啊。

庆幸的是，这片子在多番磨难中完成了。

古涛特别提及自己的两位制作人杨奥南和余迅，在这个漫长过程中，他们始终在精神上给他以支持他，在资金和拍摄上给他以帮助。

而古涛也为这部片子牺牲良多。

所以为什么我在得奖的时候，没有那种哇—— 我很开心的那种。你说，得奖好不好，是个好事情，我很感谢。但是，经历了那么多，让我觉得，我是触摸到了创作最核心的东西。那个东西它让我很谦卑。你知道生活也好，生命也好，还是电影也好，艺术也好，那个最核心的那个东西，它让你无法骄傲。你完成了一个你想完成的东西。仅此而已。

古涛与摄影机。绿地映画提供。

关于绿地映画
绿地映画（Green Ground Productions）是一个独立制作公司。而在今年蒙特利尔国际纪录片电影节上，一举拿下了最佳加拿大纪录片长片(《驯马》、最佳加拿大中短片大奖Jacquelyn Mills 的“In the Waves”。

还有一部值得期待的作品是Laura Bari的Primas

古涛自己称，和绿地映画志同道合，一起成长。

采访后记：
我和古涛十几年前曾有过一面之缘，之后，只知道他一直在追求电影梦想，却全然没有音信。

看完《驯马》，我内心很难平静。是的，冬冬是个非常有争议性的人物，他不符合整个现代社会对成功者的定义，不愿意只为了房子、车子、钱这样的表象而活着，但却难以在当今社会找到自己的生活方式。

他叛逆敏感，看似浑身带刺，实则内心良善。

他不愿意轻易就被生活驯服，不断追寻理想，找寻生命的意义，也不停碰壁，痛苦挣扎。

现实中，这类人被视为另类，快节奏的生活中，人们可能不愿意去了解他们，懂得他们。

但古涛发现了冬冬（们）身上的不同，并带着艺术家的敏锐记录下了这个人物最混乱困惑的一段日子。

更难得的是，这个记录如此震撼。

古涛：冬冬是一个媒介，他展示了某一类人的共性 —— 也因此引发更多观众共鸣。

如果希望了解这部片子的更多信息，请点击绿地映画《驯马》专页

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