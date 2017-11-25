命运偶尔也会雪中送炭：纽芬兰省癌症患者中150万彩票大奖

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几天前在加东圣约翰斯市的“大西洋彩票”办公室，黛安娜.毕肖普（Diana Bishop）和两个儿子拿着一张巨大的模拟支票，对着镜头展开了笑容。按惯例，每个中奖的人都要拍一张这样的照片。但黛安娜和别的中奖人不同。她是一个第四期乳癌患者。这笔150万加元的奖金不会用于享受，而是要救急的。

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她得知自己中奖后，还没拿到钱就立刻去买了一个用来缓解疼痛的治疗床垫。更重要的是，这笔奖金解除了她生病以后的巨大经济压力。她终于可以不再工作，同时不必担心今后治疗带来的开销，而且能把所有债务还清，为两个儿子将来的生活打个好基础。

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好事成双：化疗起作用了

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中奖后不久，黛安娜迎来了第二件喜事：化疗终于发生作用了。去年四月份诊断出乳腺癌以后，她动了手术，做了三轮化疗和放疗，但都没有产生预期疗效，癌细胞仍然扩散到了她的髋骨和肺。第四轮化疗奇迹般地减少了她的肺部积水，有几处肿瘤缩小了，髋骨的部分病变也得到了控制。

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黛安娜觉得肩上卸下了一块大石。她很清楚，自己不可能打败第四期乳癌。但是这个“二号奇迹”至少给她带来了希望。或许，她的生命能够延长到让她和亲人在一起过上一段正常的生活。

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CBC报道引来众多好心人

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黛安娜住在纽芬兰省第二大城市芒特珀尔，是个单亲妈妈。她独自把两个儿子抚养成人，十年前买下了现在住的这栋房子，五年前开始经营一家Needs连锁便利店。如果不是癌症找上门来，一家人的生活原本应该是渐渐往高处走的。

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癌细胞扩散后，病痛加剧，她连每天早上起床都开始觉得力不从心。另外，接二连三的化疗和放疗使她的免疫系统变得非常虚弱，一场肺炎就可能让她送命。每天去店里上班，感染病毒生病的风险高出许多。她开始考虑停止工作。

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但她很快就发现这个愿望对她来说太奢侈了。失业保险和伤病福利金加起来，她每个月能够领到1127加元。这笔钱勉强够交每个月的房贷。她和同住的小儿子靠什么生活呢？更不要说治疗了。当时第三轮化疗失败，她正在考虑去一家多伦多医院参加一个治疗癌症的临床试验。

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上个月，CBC记者Carolyn Stokes采访了黛安娜。报道播出后，她收到了上万加元的捐款和无数的电邮、电话和短信。一些教堂在周日弥撒时为她祈祷。一些市民专门找到她的店里，为的是给她一个拥抱，几句祝福，再往她手里塞一点钱。黛安娜开玩笑说，她这辈子拥抱过的陌生男人加起来都没有那几天多。她早知道纽芬兰人以古道热肠著称，这次算是亲身体验到了。

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鬼使神差买彩票

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黛安娜平常是不买彩票的。但是接受采访后不久的一天，她忽然兴起，买了一张20加元的“超级生活组合”刮彩券。她回忆说：“很奇怪，好像有个声音说：‘买一张吧’。我无法解释这件事。”

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这张彩票彻底改变了她和两个儿子的生活。这是上个月的事。由于她是在自己的店里买的彩票，按照彩票公司的规定，出售彩票的零售商及其家人和店员如果中彩超过一千加元，必须等候三十天才能领奖，而且公司可能会进行调查。因此黛安娜本星期才领到她的奖金。

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和别人分享自己的好运

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大西洋彩票发行公司的另一项规定是售出中奖彩票的零售商可以获得1%的奖金。黛安娜决定把这笔钱捐给圣约翰斯的非营利组织“Daffodil Place”。该组织专门资助需要去外地看病的癌症患者。来自公众的捐款，她打算转赠给另一个癌症患者。

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中奖让她赢得的另一项财富是时间。她此前已经开始为低收入癌症患者争取权益，现在打算在这件事上投入更多的精力和时间。

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经济困难的癌症患者大有人在

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加拿大癌症协会的纽芬兰省分会负责人皮尔西（Matthew Piercey）说，黛安娜生病后的困境并不是个案。常常有癌症患者不得不卖掉房产才能负担治病的各种开销。政府应该修改有关规定，增加对这类患者的帮助。

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因为第四轮化疗起作用了，黛安娜可以不必马上去多伦多参加临床试验。这意味着，她可以在家里好好和亲人过一个圣诞节了。这对她来说无比重要。第四期乳癌患者的平均存活时间是一年半到两年。黛安娜知道，奇迹这一次不太可能发生。但是她说，她已经心满意足，可以笑着走了。况且，“我还不会马上走。”

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（RCI with CBC, Carolyne Stokes and Stephanie Kinsella）

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