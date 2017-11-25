Shopify现场直播黑色星期五和网络星期一销售狂潮

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黑色星期五,Black Friday 是北美传统的特价抢购日。由于网络购物的盛行，现在黑色星期五到门店抢购的风潮已经减弱了很多。

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另一方面，网络商家却在借着黑色星期五的势头，发起了一轮接一轮的推销攻势。更凭空造出了一个 网络星期一

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但你有没有想过实时观看黑色星期五的消费者冲动是什么样子？现在，您可以在全球众多商家的Shopify平台上进行的销售现在进行动态图。

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Shopify现场直播网络购物数据

这些点代表实际商家店面的销售量，线条表示买家来自相对于商店所在地的位置。正如你所看到的，这是一幅相当国际化的图景，尽管到目前为止，消费者购物狂欢节最为亮点的地区是北美。

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但是这个相当动人的照片是以实际数字来表达的呢？那么现在有一个实时数据网站，告诉你平台每分钟的销售额（截至撰写本文时，每60秒超过30万美元）和每分钟订单（大约3,600个左右）有多少。

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Shopify同时也公布销量最大的产品类别，以及哪些城市在整体购买方面名列前茅（伦敦，英国目前领先，有些令人吃惊）。

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最主要的购物类别中服装、首饰、鞋类和化妆品占了绝对多数。可以证明了女性现在已经是网络购物的绝对主力军。

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Shopify是谁？

Shopify既是一家总部位于加拿大安大略省渥太华的加拿大电子商务公司，也是其网上商店和零售销售点系统的计算机软件平台的名称。

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Shopify公司成立于2004年，其软件平台最初是基于其创始人在线滑雪板商店编写的早期软件。 该公司报告说，它有超过50万的商家使用其平台，总商品量超过450亿美元。

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学习阿里巴巴的实时数据动态图

实时数据动态图这件事其实阿里巴巴的双十一大屏幕是一个比较早的尝试，只不过阿里巴巴主要是对内的实时数据，而Shopify是对外公开。

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或者可以说Shopify抄袭了阿里巴巴实时数据动态图概念。当然中国和西方在科技领域相互“抄袭”早已经不是什么新鲜事了。中国的双十一不就是一个翻版的黑色星期五吗？

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实时数据动态图除了可以激发商家的想象和热情之外，对消费者的消费激情也是一种激发。人越多的地方越有人想去挤。人性如此。

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原本网络购物很难造出人头攒动的现场效果，通过不断变化的动态图，不愧是一个提升全球网购爱好者购物热情的好办法。

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