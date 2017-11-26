周末网络广播（2017年11月26日）

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada Posted by 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道 on Friday, November 24, 2017 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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麦吉尔大学签署帮助中国郑州大学培养全科医生协议

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© RCI / Yaming

11月17日，加拿大麦吉尔大学的全科医学系与河南郑州大学医学院及郑州市中心医院签署合作协议，在今后一年内用两种方式帮助中方培养全科医生: 一种是郑州市中心医院选送有全科基础的医生到加拿大接受两个星期的集训，第二种方式是通过12个月的远程教育为河南上百名医生讲授全科医生课程。双方还会努力推动尽快在郑州大学医学院创立全科医学系。亚明报道

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应该如何处理回国的“伊斯兰国”武装成员？温和加拿大，铁腕英美法

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© Intel Group/HO/Reuters

随着“伊斯兰国”（ISIS）武装在伊拉克和叙利亚战场上的溃败，加拿大面临一个严峻的问题：如何处置那些前去参战的本国公民？本星期在加拿大众议院,反对党就此对总理特鲁多和公共安全部长古德尔（Ralph Goodale）提出质问。吴薇报道

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这位妹子够勇敢：挺身捍卫校园学术和言论自由

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琳赛·谢泼德（Lindsay Shepherd）是威尔弗里德•劳瑞尔大学传媒系的研究生，同时兼职做助教。她因为给学生播放了一段有争议的视频而受到指导教授的处罚。那个视频是安大略省公共电视台播放的一个讨论性节目，讨论的内容是有关使用中性的性别代词代替特指男性或女性的代词。参加电视讨论的几个人中，有多伦多大学心理学教授乔丹·彼得森（Jordan Peterson)，他因为直言反对使用中性代词著称，还抨击要求使用中性代词是激进的左派意识形态。亚明报道

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北极升温加剧对我们的影响：采访张向东教授

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© Joe Raedle/Getty Images

在1998年到2012年期间，尽管温室气体排放持续增加，地球气温升高的速度却一度放缓，令科学家们感到迷惑。但是根据一项刚刚发表在《自然气候变化》杂志上的研究，北极地区在同一时期的升温速度比平均水平高六倍，而南北温差缩小和中纬度地区极端天气增加有着密切的联系。阿拉斯加大学国际北极研究中心的张向东教授和北京清华大学的同行合作进行了这项研究。他星期二（11月21日）接受了本台采访。吴薇报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，我是方华。谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

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一周图片报道

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