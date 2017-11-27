钻石王老五哈里王子终于订婚了！

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在英国哈里王子今年9月份与女友、美国女演员梅根Meghan Markle首次一起现身公开场合后，不少人认为33岁的哈里王子可能这次能够修成爱情正果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年36岁的梅根2016年在伦敦与哈里王子相识 © Chris Pizzello/Invision/Associated Press

据加拿大广播公司报道，英国女王的白金汉宫星期一证实，哈里王子11月份早些时候已经与梅根订婚、并将在明前春天举行婚礼。女王表示她与丈夫爱丁堡公爵非常高兴，并祝哈里王子和梅根幸福美满。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

梅根的父母Thomas Markle 和 Doria Ragland表示，见到充满爱心的女儿与热心慈善事业的哈里王子喜结连理，这让人欢喜不尽。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

威廉王子和凯特王妃则表示，哈里与梅根在一起的恩爱幸福让他们感到非常欢喜和兴奋。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada