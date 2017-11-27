国税局开始“邮编行动”

国税局开始“邮编行动”
Photo Credit: Sean Kilpatrick/Canadian Press

住址在富人区？国税局可能要找上门

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 27 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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大公司企业想办法避税、高收入者也不交税，似乎只有中产阶层打工者在老老实实交税，这样的税收制度受到不少加拿大人的抱怨。

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天堂文件

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特鲁多承诺要彻查逃税者
特鲁多承诺要彻查逃税者 © CBC

最近媒体大量报道的“天堂文件”逃税事件中有3千加拿大富翁、公司和基金会涉嫌用在海外成立子公司的办法避税。

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加拿大总理特鲁多承诺国税局会采取相应措施追查逃税者。

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据加拿大广播公司记者迪恩.毕比Dean Beeby报道，加拿大国税局正在悄悄的开始一项对5个加拿大富人居住区的居民查税的行动，重点是要搞清楚这些富人区的居民是否申报了自己的全部收入、包括海外收入。

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富人区

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住豪宅又不交税可能会引来国税局查税
住豪宅又不交税可能会引来国税局查税 © CBC

如果居住在这些富人集中地区的居民住豪宅、开豪车、拥有豪华游艇、但申报的收入却很低，这些人就会成为加拿大国税局重点审查的对象。

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这个名为“邮编行动” Postal Code Project的查税行动从今年夏天开始以来，有1150个家庭已经成为国税局查税的重点对象，国税局向至少33位富豪发出了提供更多税务文件的要求。不过加拿大国税局既没有透露这五个富人集中居住区的邮政编码、也没有透露这些重点查税对象住在哪个城市。

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加拿大国税局只证实加拿大五大区域每个区域都有一个富人居住区被选作重点查税区，这五个地理区域是太平洋沿岸地区、西部平原地区、安大略省地区、魁北克省地区、和大西洋沿岸地区。国税局还表示，对目前5个有钱人居住区的查税行动结束后，国税局会进行评估，根据评估的结果可能会把查税行动扩大到其他一些邮政编码地区。

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“邮编行动”

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Canadians for Tax Fairness 组织的 Diana Gibson
Canadians for Tax Fairness 组织的 Diana Gibson © Canadians for Tax Fairness

加拿大广播公司记者根据政府信息公开法案从国税局得到的文件显示，国税局很重视“邮编行动”，认为这一根据高价房产、豪华生活方式与申报收入挂钩的有的放矢的查税是确认居民是否履行纳税义务的有效查税方式，不但有助于实现政府的“有钱人按收入交税”的目标，而且有助于告诉公众加拿大政府在努力实现税务公正原则。

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加拿大纳税人维权组织Canadians for Tax Fairness的吉布森女士Diana Gibson说，加强稽查有钱人逃税行为虽然是早就应该干的事情，但加拿大政府流失的税收收入有三分之二源于公司企业的逃税行为，这个“大头”更应该受到重视。

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特鲁多的自由党政府上台两年来已经遇到两次有钱人涉嫌大规模避税、逃税的风波，第一次是媒体报道的巴拿马文件，第二次是不久前媒体曝光的天堂文件。

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查税与税改

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天堂文件甚至涉及加拿大的几位前总理、和现任总理特鲁多2015年大选时的主要筹款负责人布朗夫曼。

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加拿大联邦议会官方反对党保守党领袖谢尔指责特鲁多在国税局还没有开始调查布朗夫曼涉嫌海外避税逃税问题时就宣称他对布朗夫曼有关自己没有逃税的解释满意，这等于是在干扰国税局的调查。

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税务专家们认为，很多海外避税行为并不违法；这说明加拿大税法为有钱人和公司企业留有海外避税的漏洞，应该尽快加以修改。

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