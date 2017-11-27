大麻也成黑色星期五的热销商品

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随着黑色星期五购物热潮从美国横扫到加拿大，商家们看到了这里的极大商机，这里也包括大麻销售网站。

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据加拿大新闻社报道，加拿大有好几个大麻销售网站在刚刚过去的星期五采取了打折促销的手段吸引客户，降价的幅度从10%到45%不等。

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各种各样的大麻产品正在被商家推出 © Lucy Nicholson/Reuters

总部设在温哥华的大麻销售公司Canada Weed Dispensary的经理Eric Chan说，他们公司的打折幅度居中，在25%左右；在黑色星期五降价促销大麻是合乎逻辑的促销手段，因为不这样做就会让竞争者有机会蚕食市场。

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设在多伦多的网上大麻销售商SESH Cannabis刚刚成立几个月，公司老板Anthony Sesh说，对于他们这样羽翼未丰的公司来说，在黑色星期五降价促销是打出知名度的好机会。

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到目前为止在加拿大，只有卫生部特许的大麻种植和销售商向那些持有医生开具处方的人销售医疗用大麻是合法的，而消闲娱乐性的大麻销售在2018年7月1日之前仍然属于非法。

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最近几个月警方就查封了包括加拿大最大城市多伦多在内好几个城市的非法大麻零售商店。

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