六岁的美卡（左）。
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加拿大最高法维持原判：父亲与继母殴打六岁女儿致死一级谋杀罪名成立

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期一 27 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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今天（11月27日），加拿大最高法院就一项父亲与继母殴打六岁女儿致死案裁定，维持阿尔伯达上诉法庭一级谋杀裁决。

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当最高法院法官宣读这裁定时，法庭上有人欢呼有人哭泣。

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女孩儿的亲生母亲Kyla Woodhouse表示，这是她人生中听到的最动听的句子之一。

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六岁美卡被殴打致死

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2011年11月11日，年仅六岁的小女孩美卡（Meika Jordan）跟着继母Marie Magoo和父亲Spencer Jordan过周末。

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她的厄运由此开始。

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Magoo先是用打火机烫伤了美卡的手。

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为了不被女孩的亲生妈妈知道真相，他们在那个周末过后没有送美卡回家。

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但是，俩人也没有停止对美卡的虐待，反而变本加厉。

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接下来的两天，他们对美卡拳打脚踢，脱掉衣服惩罚。

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根据报告，美卡头部被撞在瓷砖地板上，还被揪着头发从楼上拖到楼下。

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还惩罚她在楼梯上跑上跑下。

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美卡终于昏倒。

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11月13日，Spencer报警。

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但美卡第二天在医院死亡。死因是头部钝伤以及胰腺与肝脏衰竭。

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美卡的亲生母亲与继父为给美卡讨回公道而奔走。

阿尔伯达省上诉庭推翻二级谋杀罪名

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为找到美卡死亡真相，158名警官参与了调查。

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警方也伪装成Spencer Jordan和Marie Magoo的房东，套出两人的口供，还掌握了超过1000个小时两人的对话信息。

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检方对Spencer Jordan和Marie Magoo提起一级谋杀指控。

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而阿尔伯达省法院最初的裁定是，两人二级谋杀罪名成立。

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但是，2016年12月，阿尔伯达省上诉庭推翻了原判，裁定两人一级谋杀罪名成立。

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最高法院：维持上诉庭判决

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两名被告的律师将案子上诉到了最高法，指上诉庭的裁决有错误，希望重审案件。

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之前，阿尔伯达上诉庭法院法官提出一级谋杀指控时，讨论的一个焦点是：父母对于子女是否存在强行禁锢。

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最终，上诉庭法官得出的结论是，不能因为父母与子女的关系，而否定强行禁锢。

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他们最终认为，第一审的裁决中，陪审团对于”禁锢“的概念理解过于狭窄。

比如，强迫美卡在楼梯上跑上跑下就是典型的禁锢行为。

被告的律师在法庭上曾提出问题，以后，基于父母与子女的关系，每一次孩子遭到父母致命攻击，都可能被判处一级谋杀。

法官的回答是：也许。我看不出这有什么不对。

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