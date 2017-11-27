智能快煲压力锅：当电脑工程师开始琢磨厨具

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通常能在消费者当中发展出“粉丝后援团”的商品是任天堂电玩或是新版iPhone这一类的。但是一款由几个加拿大华人设计出的快煲压力锅却也引发了类似效应。它的用户在Facebook上有一个75万人的“军团”。如果有人胆敢上那里去抱怨这锅不好用，是要被拍砖的。

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另一个和加拿大其他成功创业故事不同的是，这种快煲压力锅并不是在本国打开市场后再逐渐推进到美国，而是首先赢得了美国消费者的喜爱，然后才被加拿大消费者发现。去年的亚马逊会员日，美国会员在二十四小时内买了25万个，让它的设计者罗伯特.王（Robert Wang）又惊又喜。

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今年的亚马逊会员日，快煲压力锅在加美两地的销售数量都占据首位。

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对厨具不感兴趣的电脑工程师不是好爸爸

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王先生的专业其实是电脑，曾经在著名的加拿大北电公司做工程师。他在接受CBC记者Dianne Buckner采访时说，快煲压力锅的想法来自个人生活体验。当时他和合作伙伴秦毅（译音）各自的孩子还小。上了一天班回到家，还要做一顿健康有营养的晚饭，不是一件容易的事。

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高压锅早就有，但是当两个以高科技谋生的工程师开始琢磨它的时候，就产生了可以由蓝牙操作的智能快煲压力锅。和传统的压力锅相比，它不仅省时间，而且多功能，煮饭做菜以外，它还可以做酸奶和蛋糕。

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王先生说，许多厨具是根据我们的父母、甚至祖父母的生活方式设计的，不再适合我们这一代人的生活方式。对没有多少时间准备晚饭的工薪族父母来说，传统的压力锅很不方便。它不仅太慢，而且需要时常照看。

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快煲压力锅可以通过蓝牙遥控，用数个监测装置控制烹调时间和压力。多伦多厨师和烹饪教师内尔森-布朗（Carol Nelson Brown）说，冰冻的肉在30分钟内就可以上桌了，而且味道也不错。

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广告：让产品自己说话

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快煲压力锅问世其实已经七年了。它的设计者一开始就决定不在广告上花精力。王先生说，他们的想法是，把 设计做好，然后让产品自己说话。七年前第一个在渥太华开始出售快煲压力锅的厨具店老板坎蒂丝.萨克里弗（Candace Sutcliffe）说，这个产品的厂家很特别，完全不做广告。用户在Facebook上建群，在各种社交网络上的交流食谱，组织快煲聚餐，就这样靠口口相传在市场上打开一片天。

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但是更大、更早的突破是在美国市场。王先生认为，这一方面是因为美国的“消费者文化”更发达，另一方面，健康饮食的观念这些年在美国逐渐普及。“美国人意识到饮食健康的重要性。他们知道总吃快餐和商店里卖的食品对身体有害。”

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常做饭的人都知道，对新式厨具的兴趣可能很快消失。等新鲜劲儿一过，快煲压力锅会不会也被放到架子上去接灰尘呢？王先生对此并不担心。他说，现在只有5%的北美家庭拥有压力锅或同类产品。他的雄心是，让加拿大和美国的每家厨房里都有一个快煲压力锅。

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另外，他的公司还计划在明年年初推出新产品。他拒绝透露是何种产品，只是说，厨具的改进空间还很大。

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（RCI with CBC, Dianne Buckner）

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