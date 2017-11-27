特鲁多含泪向纽芬兰原住民寄宿学校受害者致歉

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上周五，加拿大总理特鲁多在纽芬兰省的Happy Valley-Goose Bay发表讲话，正式向当地原住民寄宿学校的受害者道歉。

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特鲁多在整个讲话中，几次语带哽咽，眼泛泪光。

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他表示，政府早就应该向原住民寄宿学校受害者道歉。

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他说，加拿大的原住民寄宿学校制度是国家历史上黑暗而羞耻的一章。

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“我们与你们分担这个历史包袱，加拿大政府和国家对此负全责，是我们的失败”。

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他还表示，到现在，殖民地思维应该停止了，要正视过去的错误。

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从1949年到1979年，成千上万的原住民儿童被从父母身边强行带走，送入寄宿学校。

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不少学生表示，他们在那里受到性侵犯，虐待，并失去了自己的语言与文化。

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2008年，保守党政府总理哈珀曾就原住民寄宿学校问题向原住民道歉，但是，却没有包括纽芬兰省，理由是，当时，纽芬兰的原住民寄宿学校不是联邦政府建立的。

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纽芬兰省1000名原住民寄宿学校学生去年发起集体诉讼，最终得到5000万的补偿。

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因纽特社区不接受

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在特鲁多讲话之后，纽芬兰前原住民寄宿学校一名学生Obed走上舞台。

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他对于在2008年，哈珀向原住民寄宿学校道歉时，把纽芬兰排除在外感到沮丧和失望。

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他说，我代表原住民寄宿学校的学生接受你的道歉，但可惜，我们中的一些人已经不在人世了。

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不过，对于这次道歉，因纽特社区（Innu Nation)表示不接受，也没有派代表参加。

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因纽特社区领袖在声明中表示，寄宿学校学生只是原住民遭受虐待历史中的一部分人。还有些原住民儿童在罗马天主教学校，在牧师家中住宿，在孤儿院等不同地方遭到虐待。但这些遭遇从未被提及。

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