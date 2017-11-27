贸易，人权，财富论坛：特鲁多将于下月3日到7日访华

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加拿大总理特鲁多将于12月3日到7日访问中国。据信他将不仅和东道主谈贸易，也将会提到人权。加拿大总理办公室的声明说，特鲁多将倡导进步贸易，并努力推动旅游业。

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特鲁多政府过去几个月来一直在考虑是否开始和中国进行自由贸易协议谈判，为此邀请商界、学术界和一些公民团体发表意见，进行了广泛的咨询。反对者担心加中自由贸易协议会减少加拿大工作机会，中国宽松的劳动法规和环保标准将使加拿大很难与之竞争。

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总理办公室的声明没有提到加中自贸协议谈判。有政府官员表示，目前加拿大还没有做出决定。特鲁多在声明中表示，为了创造就业，扶助中产和发展经济，有必要加强和中国的关系。

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这将是特鲁多第二次正式出访中国。他将首先在北京与中国领导人习近平等人会晤，然后前往广州，出席2017年广州《财富》全球论坛并发表讲话。

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（RCI with CP）

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