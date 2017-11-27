一片塑料都没有：温哥华的第一家无垃圾食品店开张

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温哥华的食品店“Soap Dispensary & Kitchen Staples”在刚刚过去的周末正式转型为无垃圾食品店。这家店位于Main St. 3718号，六年前开张时就秉承环保理念，出售散装清洁用品和厨房用品，后来逐渐扩大到出售食品。

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现在，店里有食用油，蜂蜜，醋和酱油。还有各种香草、香料和熟食。所有的液体都装在带龙头的桶里。顾客需要自带玻璃容器，或者从店里买。这是为了减少包装和重复使用包装。如果实在需要用时，首选回收材料。

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成为零垃圾商店并没有妨碍商店增加食品的种类。前去采访的记者见到，当地的供应商纷纷来到，店里摆满了他们带来的各种食品。

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温哥华人向来注重保护环境。店主张琳（Linh Truong）在接受CBC采访时说，当初从清洁用品和厨房用品扩大到食物，就是为了满足顾客的需求。他们希望除了可以来这里续装清洁剂以外，也可以买到没有塑料包装的食品。

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在渥太华，蒙特利尔和盐泉岛已经有无垃圾商店出现。据信温哥华不久后将有第二家开张。

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（RCI with CBC, Gail Johnson）

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