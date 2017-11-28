索尼影视高管为啥假期在纽芬兰救海鸟

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经常与好莱坞影视巨星打交道的索尼影视公司德国、奥地利地区主管约尔根.斯筹Juergen Schau 还爱跟海鸟打交道，实际上他是保护加拿大纽芬兰特有的大西洋海雀的组织海雀巡逻队Puffin Patrol的两位创始人之一。

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一见钟情的小镇

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约尔根和艾尔菲夫妇在加拿大纽芬兰的Witless Bay © Krissy Holmes/CBC

据加拿大广播公司记者Maggie Gillis报道，每年夏天约尔根都与妻子艾尔菲Elfie从德国柏林来到加拿大纽芬兰省阿瓦隆半岛南端的小镇Witless Bay度假。他们二十多年前第一次作为游客来这里看鲸鱼时就爱上了这个地方，当时就买下一栋房子作为他们的度假屋，每年夏天和圣诞节期间他们都会来这里休息度假。

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Witless Bay的居民们虽然常常在夏天看见身穿黄条反光安全上装、带着手套、手拿网子和鸟笼的约尔根，但他们想不到这位积极寻找迷失方向的小海雀的男人惯常的日子是穿西服打蝴蝶结、走红地毯、泡酒吧、与好莱坞知名影星混迹在一起的生活。

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约尔根出入各个国际电影节 © Florian Seefried/Getty Images

巨大反差

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约尔根半开玩笑的说，他已经习惯了昨天还与朱莉娅.罗伯斯一块喝酒、今天就手里拿着刚刚救起的小海雀的大反差生活。

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约尔根说过去11年他工作上打交道的人非富即贵、净是明星和大腕，很多是一言可以定一位演员前途或者是定一部电影剧本前途的重量级人物。

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约尔根说，影视明星们在镜头外与电影中的形象往往不一样。比如一次在德国慕尼黑啤酒节能够容纳1万2千人的大帐篷里见到阿诺德.施瓦辛格，他并不像电影中那么高大、那么肌肉发达，当然把他拍得那么生猛是摄像机拍摄角度的原因。

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明星们参差不齐

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有一次约尔根在酒吧遇到还未成名的美国女演员朱莉娅.罗伯斯，他问朱莉娅是否已经有了下一部电影的角色；朱莉娅悄悄告诉他说在下一部电影里她要演女一号、是个妓女乌鸦变凤凰的故事，并叮嘱千万要保密；结果就是这部与李察.基尔合作的电影让朱莉娅.罗伯斯成了好莱坞明星。

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约尔根说他两年之后再见到朱莉娅.罗伯斯时她已经是乘私人飞机旅行、住总统套房、出入有保镖环绕的好莱坞巨星；但对他来说朱莉娅仍然是原来那个对人和善、笑语盈盈、没有架子的姑娘。

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不过约尔根承认，就像每个单位、每个社区都会有不同资质的人一样，好莱坞影星、导演和制片人中也是各色人物都有，有让人喜欢的人、也有让人不那么喜欢的人。

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当加拿大广播公司记者问约尔根与他一块挽救迷失方向小海鸟的当地人是否知道他过着常常与好莱坞名人混迹在一起的生活时，约尔根说他们不知道，但知不知道与挽救小海鸟的工作实在是没有关系。

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约尔根夫妇成立的海雀巡逻队 © Juergen Schau

海雀巡逻队

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在过去11年中，约尔根夫妇和他们在当地创立的海雀巡逻队一起已经挽救了几千只小海雀。

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纽芬兰Witless Bay附近海域是大西洋海雀的生态保护区，从那里首次飞出来的小海雀由于缺乏经验会把Witless Bay小镇上的灯光当成是月亮，结果迷失了方向或者是撞伤。

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看到这些可怜的小海雀约尔根夫妇决定做些这么。他们买来网子、鸟笼和手电筒，夜里在Witless Bay小镇的街上寻找迷失方向的小海雀，然后第二天早晨把小海雀们放生。

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小孩子们也来参加拯救海雀的行动 © Juergen Schau

约尔根知道人多力量大，就发动小镇上的孩子们与他们夫妇一道组成海雀巡逻队去挽救迷失方向的小海雀，现在海雀巡逻队已经有55名成员。

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除了这些长期成员之外，还不时有外地来的义工利用假期来这里参加拯救小海雀的活动。

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有钱也难买

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喜欢海雀的美国姑娘Alexia Williams已经连续6年与母亲一道每年夏天来纽芬兰Witless Bay小镇度假并参加海雀巡逻队拯救小海雀的行动。

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每年8月初到9月初这一个月的时间是海雀巡逻队活动的日子，因为每年这个时候是刚长大的小海雀学习飞翔的时候，是小海雀最容易被海边小镇的灯光搞得迷失方向的时候。

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约尔根夫妇在Witless Bay小镇上的住宅花团锦簇 © Krissy Holmes/CBC

约尔根说 ，每天早晨把受困的小海雀放飞的时候，每个海雀巡逻队成员的脸上都挂着满是喜悦的笑容，这是花多少钱都买不到的来自内心纯真的笑。

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