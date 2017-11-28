尴尬：百年前好街名现在变恶街名

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据加拿大广播公司记者Flora Pan报道，人口只有7千人的安大略省Puslinch镇最近由于一件事而受到媒体关注，这就是该镇的一个街名是不是应该被更改。

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这条街的街名已经有九十多年的历史；在第一次世界大战后这条街被命名为“万字街” Swastika Trail。在第一次世界大战刚刚结束的上个世纪二十年代，万字符是从印度次大陆引进的象征真善美精神的正能量词汇。

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安大略省 Kitchener 市公园冰场曾出现万字符 © Tom O’Connor

在第二次世界大战前，万字符Swastika被希特勒选定为德国纳粹党的标志；在第二次世界大战期间和二战之后，万字符被国际社会作为法西斯和种族主义的代表符号。

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现在Puslinch镇Swastika Trail街的许多居民表示，他们在填写家庭住址、请朋友来家做客说出街名时总要不断的进行解释，甚至孩子在课堂上讲到自己住家的街名时都会遇到麻烦，因此强烈要求更改街名。

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当然，也有住在该街道的居民不认为应该改街名，因为这个街名已经有了历史意义。

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要求Puslinch镇更改Swastika Trail街名的还有加拿大犹太人维权组织B’nai Brith Canada。该组织表示如果Puslinch镇不在12月20日举行的镇政府会议上做出更改街名的决定，则会受到加拿大全国性的谴责。

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