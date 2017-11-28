守着历史长河却要拷贝别国4百年的城市

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据记者Minaz Kerawala为加拿大广播公司所作的报道，中国金城集团准备花巨资在与上海隔扬子江相望的江苏省启东市修建一座模仿加拿大魁北克市的新城。

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魁北克市旧城区处处透出法裔文化和欧洲风情 © Julia Page/CBC

加拿大魁北克省的省会魁北克市已经有4百年的历史，是加拿大历史最悠久的城市，坐落在北美大陆主要河流圣劳伦斯河畔，风景秀丽；由于很多建筑保存了当年法国殖民者的建筑风格和当地居民绝大多数是法裔，魁北克是北美大陆最具有欧洲风情的城市。

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今年初金城集团在启东宣布仿建魁北克城项目上马 © Submitted by WAA Montréal

魁北克市还是联合国教科文组织认定的历史文化遗产。

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中国江苏省启东市政府与房地产开发公司金城集团打算拿出相当于200亿加元的资金用来建设一个居住、写字楼、酒店、学校、公园、购物中心和医疗设施俱全的新卫星城，该卫星城中至少一部分将模拟魁北克市老城大街小巷的建筑风格，甚至包括像魁北克市地标性建筑 Chateau Frontenac 酒店那样一个尖顶塔楼式样的大酒店。

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不过受金城集团邀请参加启东卫星新城设计投标的加拿大蒙特利尔市WAA建筑设计公司表示，该公司不会搞一个复制魁北克老城的设计方案，而是设计一个既要吸取魁北克老城的主要建筑设计元素又要具有符合中方希望城市功能的富有魁北克风情的城市。

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对于中方花巨资复制魁北克老城的卫星城建设计划，有人说这是有钱就任性的表现、有人说这是部分中国人崇洋心态的反应、还有的说这是为了让大量中国人不出国门就可以欣赏到世界风情的投资。

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不过，加拿大蒙特利尔的WAA公司表示，该公司虽然在积极准备启东卫星新城的设计投标工作，但也意识到这个项目的风险。因为中国过去搞过的一些模仿西方城市的居住中心最后成了没有什么人居住的“鬼城”。

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