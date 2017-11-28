集体耻辱：特鲁多向因性取向被开除的军人和公务员道歉

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1984年，玛蒂娜.鲁瓦（Martine Roy）是加拿大军队的一名军医助理。有一天正在训练的时候，她被几个穿便服的调查人员带走，接受审讯和心理评估。当年12月14日，她被军队正式除名，那年她20岁。

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鲁瓦是上世纪60到80年代众多被军队和联邦政府开除的同性恋之一。星期二（11月28日），加拿大总理特鲁多在众议院向他们做出正式道歉。联邦政府还拨出1.45亿加元用作对他们的经济赔偿。但是赔偿方式还有待法庭判决。

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鲁瓦说，这场基于性取向的大清洗持续了将近三十年。受害者多半很年轻，羞于公开自己的遭遇，也无处求助。一些人沉溺于酒精和毒品。她自己花了十年时间才走出来，后来进了IBM，在该公司工作至今。她觉得自己还算幸运，后半生遇到了一个只看工作能力，不问私生活的雇主。

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冷战大环境中产生的奇特仪器“水果机”

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鲁瓦被军队开除的1984年其实离今天并不遥远。而且早在1969年，同性恋在加拿大就“合法化”了。但是在当时的冷战大环境中，加拿大军队和皇家骑警担心苏联间谍会盯上“软弱、不可靠”的同性恋军人和公务员，用曝光他们性取向的威胁来胁迫他们提供情报。

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据研究过那一段历史的加拿大作家布莱特说（Alex Brett），当时苏联间谍在渥太华确实非常活跃。

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为了先下手为强，赶在苏联人之前揪出这些同性恋，加拿大皇家骑警成立了一个特别部门。卡尔顿大学的心理学教授弗兰克.维克（Frank Robert Wake）受政府委托研制了一台被称为“水果机”的测试仪器。其中一项测验是检查“嫌疑人”看同性的裸体图片时瞳孔是否放大。

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由于技术问题和军方取消资助等原因，“水果机”很快被放弃。但是加拿大皇家骑警的特别部门还是从联邦政府各部门里查出9000多名男女同性恋。其中包括资深外交官、外交国务秘书助理约翰.霍姆斯（John Wendell Holmes）。他被警方反复审讯，最后被迫离职。

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社会一步步向前发展

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1967年，时任加拿大司法部长的老特鲁多宣称“政府不应该管卧室里发生的事”。这句话后来成为他的名言之一。他同时提交的刑法修正案在1969年获得通过，成年人之间的、自愿的同性恋爱关系不再被看作违法行为。也许是作为一种补偿，霍姆斯在这一年获得加拿大勋章。但是要到两年以后，最后一个因同性恋被定罪判刑的加拿大人克里珀特（Everett Klippert）才获得释放。

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1977年，魁北克省成为全加拿大第一个把禁止性取向歧视写进人权法的省份。

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1979年，加拿大人权委员会建议在加拿大人权法中加上关于性取向的条款。

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1992年，安大略省上诉法院的一项判决裁定加拿大人权法中不包括性取向条款是歧视性的。当年11月，加拿大军队取消了对同性恋的禁令。

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1996年，加拿大人权宪章增加了关于性取向歧视的条款。

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2016年，一些被解雇、开除的前公务员和军人向联邦政府提出集体诉讼。同一年，众议院国防委员会要求军队修改1200多名被开除军籍的前军人的档案，取消处分记录。

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星期一（11月27日），加拿大政府宣布和集体诉讼原告达成和解，拨专款用于受害者赔偿。星期二（11月28日），加拿大总理特鲁多在众议院做长篇发言，向属于LGBTQ（同性恋、双性恋，跨性别者等人士）群体的前公务员和前军人正式道歉：“你们遭到的不公正对待，而道歉迟到这么多年，这是我们的集体耻辱。”

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（RCI with CBC and Radio-Canada）

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