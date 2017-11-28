人们喜欢奇迹。哈利法克斯大爆炸中，23个月的安妮幸存。
Photo Credit: CBC

毁掉了一座城：3D重现100年前哈利法克斯大爆炸

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期二 28 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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今年12月6日，是加拿大东部港口城市哈利法克斯大爆炸100周年。

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加拿大广播公司（CBC）制作了特别节目《毁掉的城市，A City Destroyed》，使用3D技术复原了两艘船相撞的瞬间。

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哈利法克斯大爆炸，导致2000人死亡，10000人受伤，是原子弹爆炸之前，人为造成爆炸事故中伤亡人数最多的一次。

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（CBC的3D动画片，重现当时的情景。）

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回顾爆炸惊心动魄
100年前的126日，加拿大新斯科舍省的哈利法克斯港口，晴朗凛冽。

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早上845分，法国Mont-Blanc号装载炸药从纽约前往法国Bordeaux，计划在哈利法克斯港暂停。

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Mont-Blanc船。3D/CBC

按常理，装载着危险物品是需要特别标识，但因为是战争时期，警告信号可能导致鱼雷的袭击。所以，没有人知道上面装载了什么。

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而另一艘船则是挪威前往纽约接载救援物资的IMO，前一晚停泊在附近港湾。这天清早，前往哈利法克斯港口。

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IMO。3D/CBC

两船在哈利法克斯和达特茅斯海岸（Dartmouth shore）之间的入海口相遇。

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根据后来还原事件，是IMO为躲避一艘拖船而行驶在了错误的航道上，而当两船迎面相对开近时，IMO也没有及时躲开，造成相撞事故。

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Mont-blanc随即起火，火势失控，船长Aimé Le Médec决定弃船。船员们划着救生船前往达特茅斯海岸。

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他们一边划着小船逃生，一边挥舞双臂呼喊着向周围的船只发出警告。

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但可能是因为风声太大，可能是因为他们喊的是法语，没有引起多少警觉。

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海面上船只起火了，很快岸边聚集起围观群众，消防员也赶到了 —— 没有人知道船上装着致命的炸药和硫酸。

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大约20分钟之后，也就是早上904分，Mont-Blanc号船上炸药发生爆炸，高高的蘑菇云升腾而起。

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据后来的估计，爆炸威力相当于2900吨炸药。

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相撞瞬间。

爆炸过后哈利法克斯第6码头上空的烟云。

原子弹爆炸之前最惨重的人为爆炸事故
爆炸发生之后，1600人当场死亡。

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方圆800米内所有的建筑都夷为平地，包括港口附近的商业和住宅中心列治文社区（Richmond）。

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Mont-Blanc重达500公斤的锚被抛到了三公里之外的地方。

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爆炸引发了１８米高的海啸，爆炸和海啸彻底摧毁了附近一个原住民村落Mi’kmaq

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大火烧了近30个小时才被扑灭。

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23个月大的Annie奇迹般幸存。她活到了95岁去世。3D/CBC

第二天早上，有人在距离爆炸中心只有350米的一幢房子灰烬里发现了23个月大的Annie Liggins。她被气浪推到了炉子下边，而炉子的热气又令她躲过了寒冷夜晚。她被称为“煤灰里的安妮”。安妮一直活到了95岁。

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统计数字：

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经济损失： 3500万加币（相当于目前5亿7千万加币）

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死于大爆炸的人数：2000

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大爆炸受伤者：10000

建筑物着火、倒塌、摧毁：2600

爆炸之后，哈利法克斯周围建筑上，找不到一块完整的玻璃。有1000多幸存的居民被爆炸物和玻璃碎片刺瞎了眼睛，变成盲人。

第二年，加拿大全国盲人研究所成立，致力于帮助失明人士。

瓦砾堆中寻找幸存者。 (Maritime Museum)

哈利法克斯被摧毁
在第一次世界大战期间，哈利法克斯港口与附近的达特茅斯海岸经济迅速发展。

哈利法克斯在那一时期，成为英国海军在北美最重要基地，运送战争物资的集散地，也是贸易中心。

1917年，生活在哈利法克斯以及附近地方的居民人口为6万到65千人。

大爆炸令哈利法克斯的中心地带被彻底摧毁了。

清理重建工作在爆炸之后随即开始，加拿大和英国政府以及附近的马萨诸塞州都给予了经济援助。

爆炸发生在冬季，到19181月，哈利法克斯依然有5000人没有住处。

但很快，哈利法克斯重新设计了列治文地区，使其从原来的蓝领阶层聚集区变得更为现代。

同时，哈利法克斯港口在当年圣诞节前已经恢复了运作。

不缺乏英雄。44岁的 车站调度员Vince Coleman为挽救他人生命牺牲。

 Vince Coleman是列治文区附近的火车调度员。他当时已经下了夜班。但是，看到海面着火，他转回身，向附近火车发电报预警，其中有一趟火车计划在8：55分进站，上面有300名乘客。

火车停下了，乘客得救。但是， Vince Coleman在随后发生的爆炸中被炸死。

谁应该承担责任？
大爆炸刚发生的时候，当地人认为是德国人袭击了哈利法克斯。这个说法持续了一段时间。

哈利法克斯从1213日启动调查程序，19182月，调查报告出台。

但这份调查认为是Mont-Blanc的错误，其船长Aimé Le Médec和领航员Francis Mackey，和 F. Evan Wyatt被指控。

所有媒体都在谴责他们，最终，他们被控刑事疏忽、过失杀人。、

但新斯科舍省最高法院最终裁决，没有证据显示他们犯了罪。

三人先后被释放。

随后，两艘船所属的公司开始了漫长的民事诉讼。

最终到了1919年，英国的一间法庭裁定，事故责任是一半一半。

现在有人认为，最初的调查结果或许与当地那时强烈的反法情绪有关。

Mont-blanc船员弃船逃生。

哈利法克斯市内树立纪念碑。（RHA+D Architects）

加拿大在11月6日，发布新邮票，纪念哈利法克斯大爆炸100周年 （Paul Palmeter/CBC）

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