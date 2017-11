毫无必要：14名女大学生遭枪杀纪念日前 拥枪组织计划纪念碑前游行

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

今年12月6日,是加拿大蒙特利尔综合工学院(Polytechnique Montréal )枪击案发生28周年纪念。

1989年的枪击事件中,14名女大学生被枪杀。是加拿大有史以来最严重的枪击事件。

最近,魁北克一个支持个人持枪组织提出申请,要在12月2日于The Place du 6-décembre-1989,也就是1989年工学院枪击受害者纪念碑附近组织游行,主题是“关注过度枪支管制”。

这一行动立即引发反对声浪。

加拿大总理特鲁多在推特上表示:这一游行毫无必要且残忍。他呼吁大家,无论如何要尊重枪击案的死难者。

A needless and cruel provocation. No matter the debate, no matter the argument, the families of Polytechnique victims should come first. May we always honour their memory. https://t.co/RgPFI3kskd

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 28 November 2017