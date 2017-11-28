毫无必要：14名女大学生遭枪杀纪念日前 拥枪组织计划纪念碑前游行

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今年12月6日，是加拿大蒙特利尔综合工学院（Polytechnique Montréal ）枪击案发生28周年纪念。

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1989年的枪击事件中，14名女大学生被枪杀。是加拿大有史以来最严重的枪击事件。

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最近，魁北克一个支持个人持枪组织提出申请，要在12月2日于The Place du 6-décembre-1989，也就是1989年工学院枪击受害者纪念碑附近组织游行，主题是“关注过度枪支管制”。

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这一行动立即引发反对声浪。

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加拿大总理特鲁多在推特上表示：这一游行毫无必要且残忍。他呼吁大家，无论如何要尊重枪击案的死难者。

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A needless and cruel provocation. No matter the debate, no matter the argument, the families of Polytechnique victims should come first. May we always honour their memory. https://t.co/RgPFI3kskd 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 28 November 2017 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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蒙特利尔市长以及魁北克公共安全部长也加入了谴责队伍。

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Nathalie Provost是蒙特利尔综合工学院枪击案的幸存者。她一直呼吁严格枪支管制，称这一组织的行动完全不尊重死难者。

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1989年发生的这起枪击案令魁北克人更加支持枪支管制。

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目前，魁北克省正在进行该省的长枪登记。

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组织者：特意挑选，为吸引眼球

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这次游行是一个叫做“All against a Quebec gun registry，都来反对魁北克枪支登记“组织策划的。

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该机构负责人Guy Morin表示，游行地点是特意挑选的，目的是为了引发更多关注。

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他说，蒙特利尔综合工程学院枪击案被反对持枪的机构利用了。

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