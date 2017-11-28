家庭债务和黑客袭击：加拿大金融系统的两大威胁

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加拿大银行星期二（11月28日）公布的报告说，加拿大就业增长，经济发展强劲，但是与此同时，加拿大人的家庭债务居高不下，大城市房地产市场过热，对金融系统造成巨大威胁。

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房贷和房屋抵押贷款构成80%的加拿大家庭债务。如果房价陡降或者利息率突升，许多房主将无法承受债务负担。

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几天前，经济合作与发展组织也发出了同样警告。在经合组织成员国和合作伙伴国中，加拿大的家庭债务与人均GDP之比是最高的（101%）

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网络攻击是另一个对加拿大金融系统的威胁。加拿大银行的报告说，加拿大金融机构之间的网络联系使其中一家受到的网络攻击可以影响到整个金融体系，而成功的网络攻击只是时间问题。加拿大银行正在进行一系列压力测试，并制定一旦发生网络攻击时的应变计划。

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（RCI with CBC，David Cochrane）

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