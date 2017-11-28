朝鲜发射洲际弹道导弹

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朝鲜星期二（11月28日）发射一枚洲际弹道导弹。这枚导弹向东飞行大约一千公里后落入日本海。这片海域属于日本专属经济区，和日本青森县相隔200多公里。在日本、美国和韩国的要求下，联合国安理会将在明天举行紧急会议。

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这枚导弹的发射地点在平壤附近。日本首相安倍晋三表示，日本不会容忍这样的挑衅行为。美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）说，目前仍不排除以外交方式化解危机，但是他同时敦促国际社会对朝鲜采取新的制裁措施，例如禁止出入朝鲜的海上货物运输。

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美国国防部说，这枚导弹对美国和盟国都没有构成威胁。美国和韩国将从下星期一开始举行为期五天的联合军事演习。

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上个星期，中国特使宋涛前往朝鲜访问，但是朝鲜领导人金正恩避而不见。

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（RCI avec AFP）

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