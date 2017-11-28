就美国征收进口软木惩罚性关税 加拿大向世贸组织上诉

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加拿大联邦政府正式向世界贸易组织（WTO）提出投诉。起诉美国商务部针对从加拿大进口的软木增加反倾销和反补贴关税。

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11月2日，美国政府表示，他们最终决定对加拿大进口的软木征收关税。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际事务部周二发表声明说：“美国商务部决定对加拿大软木生产商实施惩罚性反倾销和反补贴税是不公平的，没有根据的，也是令人不安的。

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加拿大政府表示，曾在世贸组织提出与美国进行磋商。

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这份声明中还说：“我们会坚决捍卫加拿大的软木业。

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加拿大已经依据“北美自由贸易协定”第十九章中的反补贴税规定提出质疑。

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美国政府表示，加拿大软木在美国市场的价格不公平，因为加拿大对国内生产者提供“不公平的补贴”。

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美国政府还称，加拿大出口商在美国市场上销售的软木木材，比公平价格低了3.2％到8.89％。商务部还表示，加拿大向软木生产商提供不公平的补贴。

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