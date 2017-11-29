加拿大税务局长Diane Lebouthillier回答记者提问
Photo Credit: CBC / Randall Mackenzie

许多低收入者和残疾人未领到福利津贴竟是因为申请表太复杂

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 29 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大是一个福利社会，有很多福利项目。但CBC记者报道说，残疾人和低收入打工者中有很多人没有领到他们应得的福利，原因是税局的申请程序太复杂。

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从10年前开始，保守党政府实施一项名为“工作收入税收优惠”（WITB）的减贫措施，以鼓励那些缺少专门技能者从所谓的“福利墙”中走出来，愿意从事非全职低收入工作。它是借鉴了美国在1975年推出的政策，给愿意工作的低工资就业者以有效支持。这些人中有一些挣的工资真的比领取的福利金多不了多少，因此需要得到鼓励。虽然也有一些批评者说，最高的优惠额每人每年也就1028加元，未免太低，但这项政策在政治上还是得到了广泛的赞同。

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该计划今年已经实施十年了。加拿大全国却有24万低收入工作者没有得到应得的税务福利，总额达1.75亿加元。而个中主要原因是加拿大税务局的报税文件过于复杂。

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执政的自由党政府上个月承诺将从2019年开始扩大“工作收入税收优惠”的覆盖范围，每年增加5亿元，使这项福利的总额达到12亿加元，预计将有140万加拿大人从中获益。

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但加拿大广播公司的记者根据信息公开法查到了一份财政部今年6月19日的内部备忘录，其中提到根据2014年的统计，当年符合申请领取“工作收入税收优惠”的在职贫困人口中，有相当一部分人没有申请这一福利。而根据2009年以来的统计，符合领取条件的纳税人中差不多一直有15％左右的人没有申请这项福利，其中填报纸质税表的人比例更高，差不多一半人没有申报这一福利。

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这份备忘录中说：“至于为什么有这么多人有资格申请税收优惠却没有申请的原因，没有详细的信息可以解释。但备忘录中提到两个最可能的原因， 一是有些低收入工作者不知道这个税收优惠，另一个原因是申请的程序过于复杂”。以填写纸张表格为例，要填写的是附表6，有42个步骤需要完成， 还有很多难以理解的词语。

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卡尔顿大学公共事务学院助理教授Jennifer Robson © CBC

另一项给残疾人的福利也是申请程序太复杂。尽管申请表格已经由原来的12页减少到6页， 仍然有4万残疾人需要依赖专门的公司帮他们申请，而代价是将福利金的30%交给公司。

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加拿大残疾人协会的发言人说：“如果有4万人不得不靠交钱去填写福利金申请表，那一定是政府在这件事上的程序有问题”。

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卡尔顿大学公共事务学院助理教授詹妮弗·罗布森（Jennifer Robson）认为， 加拿大税局其实可以在简化申请手续方面以做得更好，并主动通知符合资格的人。她说：“也许有人会说，用电脑报税软件就不会错过申报福利的机会了。他们不知道，低收入的人有多少家里有电脑和安全的互联网链接呢，他们哪里用得上税务软件”。

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帮助低收入患者的家庭医生Gary Bloch © CBC

在多伦多市中心圣迈克尔医院（St. Michael’s Hospital）诊所的家庭医生加里·布洛克博士（Dr. Gary Bloch）近年来一直在帮助他的低收入病人申请政府福利。因为他知道，有太多的低收入患者不了解“工作收入税收优惠”这样的政策，或者不知道如何填写复杂的申请表格。他说：“填写那么复杂的税表需要具有相当的知识和主动性。因此许多人没有获得这项福利。而低收入的生活环境会对健康产生巨大的影响”。布洛赫的诊所现在聘请了两名财务专家来帮助患者完成某些税务福利申请。

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自由党在2015年大选时曾承诺“主动联系有资格申请但却没有获得税收优惠的加拿大人”，国家税务部长戴安娜·莱布西里尔（Diane Lebouthillier）也曾在任职时重申这个承诺。

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加拿大税局的发言人派特里克·萨姆森（Patrick Samson）说，目前正在扩大在全国支持志愿者免费报税服务的行动，并有重点地帮助那些低收入者申报应得的福利。去年税局在新不伦瑞克省的相关试点项目也取得了成功，今后还要向全国推广。收听

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