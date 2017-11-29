安省一名女孩居然给眼睛纹身，现痛苦不堪， 省政府拟立法禁止

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在渥太华西郊一名女性因在眼睛上做纹身差点失明之后，安大略省政府决定在拟议的病人护理法案中增加禁止在眼部纹身的条文。

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这位渥太华的女性名叫凯特·加林格（Catt Gallinger）。9月5日晚上，她在所住的安普莱尔（Arnprior）市一家纹身工作室让一位没经过专业培训的所谓“艺术家”往她的眼白里注射稀释的墨水，让眼白变成紫色的。

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© Facebook / Catt Gallinger

这是一种新的纹身艺术，被称为巩膜色素沉着。通过用小针头把稀释的墨水类化妆品注射到眼白里，让眼白呈现出不同的颜色。这个过程也被称作是化妆术，目前不受省政府监管。

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但手术后几个小时，加林格的眼睛里就不停地流出带颜色的泪水，这令她很痛苦。两个多月来， 她一直在咨询和寻求治疗，可痛苦并没有结束。她说，眼角膜由于缺水已经变薄，眼白中的墨水则直接影响到眼睛的正常闭合。她现在必须每15分钟给右眼点一次眼药水。医生说，如果她的眼角膜破裂，她就会失明。

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此事引起了安大略省眼科医生和外科医生协会的关注， 他们给卫生部长埃里克·霍斯金斯（Eric Hoskins）写了一封信，建议在新的病人护理法律中加上禁止在眼部纹身和其他修饰的内容。虽然目前有医学研究认为某种纹身程序可以改善视力，或在事故发生后美化眼睛，但必须由受规管的保健专业人员决定。

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带头提出动议的乔丹·切斯科斯（Jordan Cheskes）医生说：“我们宁愿在立法上领先，而不是在治疗眼睛纹身有关的并发症上领先”。他还希望立法能够带动加拿大其它省份的跟进。

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最近，省政府的有关部门听取了眼科和外科医生协会的介绍。有几位省议员说看了加林格紫色眼白的照片感到恶心，还有的甚至吃不下饭。

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加林格现在也很后悔， 她说如果早有这样的法律， 她也就不会去做眼睛的纹身了。

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