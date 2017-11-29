哈利法克斯女警员被杀案出现逆转，可能是玩“色情窒息”所致

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这个星期，新斯科舍省高等法院开始审理在2015年杀死女警员的克里斯托弗•加尼尔(Christopher Garnier)上诉案。他的律师星期二在法庭上透露，下班女警员凯瑟琳·坎贝尔(Catherine Campbell)的死亡是一种意外，是因为在性行为中玩“色情窒息”导致的。

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加尼耶的律师乔尔·平克（Joel Pink）还在审讯期间对验尸官的结论提出质疑。验尸官马修·鲍斯（Matthew Bowes）早些时候作证说，坎贝尔是被勒死的。

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女警员凯瑟琳死于2015年9月，她的尸体被丢在的麦克唐纳大桥下。

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律师在法庭的交叉盘问阶段，请验尸官假设一下当时的情景：一位35岁的女士在酒吧遇到一位29岁的男士，然后一起回到公寓。女士说她有一个“色情窒息”的幻想，并要求男人这样做。她还让男子打她，掐她的脖子，男子都照做了。当她鼻子开始流血时，男人去拿毛巾，回来就看她不动了。

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验尸官说不排除这个假设，但他在验尸时并没有考虑到会这样。他强调说，他相信坎贝尔没死之前鼻子就坏了。

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律师还问，在性行为过程中色情窒息是否会引起人的短暂兴奋。验尸官说他自己从未遇到过相关案例，但听说过“色情窒息”自杀案例。

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警方在星期二也向法庭出示了2015年9月16日凌晨在桥下拍摄的弃尸现场照片。

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加尼尔被控犯有二级谋杀罪和奸尸罪，但他对两项指控都不认罪。

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审判仍在继续进行。

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