Photo Credit: CBC

哈利法克斯女警员被杀案出现逆转，可能是玩“色情窒息”所致

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 29 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

这个星期，新斯科舍省高等法院开始审理在2015年杀死女警员的克里斯托弗•加尼尔(Christopher Garnier)上诉案。他的律师星期二在法庭上透露，下班女警员凯瑟琳·坎贝尔(Catherine Campbell)的死亡是一种意外，是因为在性行为中玩“色情窒息”导致的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© CBC

加尼耶的律师乔尔·平克（Joel Pink）还在审讯期间对验尸官的结论提出质疑。验尸官马修·鲍斯（Matthew Bowes）早些时候作证说，坎贝尔是被勒死的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

女警员凯瑟琳死于2015年9月，她的尸体被丢在的麦克唐纳大桥下。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

律师在法庭的交叉盘问阶段，请验尸官假设一下当时的情景：一位35岁的女士在酒吧遇到一位29岁的男士，然后一起回到公寓。女士说她有一个“色情窒息”的幻想，并要求男人这样做。她还让男子打她，掐她的脖子，男子都照做了。当她鼻子开始流血时，男人去拿毛巾，回来就看她不动了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© CBC

验尸官说不排除这个假设，但他在验尸时并没有考虑到会这样。他强调说，他相信坎贝尔没死之前鼻子就坏了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

律师还问，在性行为过程中色情窒息是否会引起人的短暂兴奋。验尸官说他自己从未遇到过相关案例，但听说过“色情窒息”自杀案例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警方在星期二也向法庭出示了2015年9月16日凌晨在桥下拍摄的弃尸现场照片。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加尼尔被控犯有二级谋杀罪和奸尸罪，但他对两项指控都不认罪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

审判仍在继续进行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

L'information régionale, une espèce en voie de disparition?

RCI | English

ICAO: future of aviation summit

RCI | Español

La industria cinematográfica canadiense quiere normas de conducta contra el acoso sexual

العربية | RCI

الجمعية اللبنانية الكندية لبريتيش كولومبيا

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-Canada.ca CBC.ca
La tête du ministre Morneau réclamée par le chef conservateurAbuja, Alger, Moscou, New Delhi : des missions diplomatiques canadiennes ont des problèmes de gestionDes victimes de la « purge LGBTQ2 » pourraient recevoir jusqu'à 150 000 $Ottawa rouvre deux bunkers dans la foulée de la menace nord-coréenneGerry Sklavounos ne réintègre pas le caucus libéralLa Vérif : le Québec doit-il imiter l’Ontario en matière de sécurité routière?Enquête sur les femmes autochtones : allégations de pédophilie pour un missionnaireImmigration : des mesures particulières pour les familles des victimes de l'attentat de QuébecLa place du français au travail n’alarme pas le gouvernement CouillardUn autobus banalisé pour contrôler l'utilisation du cellulaire au volant
Alberta's oilpatch is heating up againCanada reopens 2 underground bunkers at military bases as North Korea threat growsOver 15,000 American Airlines flights in December have no pilots assigned: unionHere's what happens to a jet plane when a drone collides with itMatt Lauer firing protects NBC's biggest news moneymakerPrehistoric women's arms were stronger than those of today's elite rowersTory leader calls on federal finance minister to resign amid 'cloud of suspicion'This city has the highest apartment vacancy rates in CanadaBubble trouble? Bitcoin jumps to $11,000 US — then down to $9,000 in less than a dayTrump under fire for retweeting anti-Muslim videos from British far-right group