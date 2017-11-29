加拿大骇客认罪：受雇俄国情报机构，大规模盗取雅虎信息

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星期二，22岁的加拿大人巴拉托夫（Karim Baratov）在美国法庭认罪。

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巴拉托夫被指控在两名俄国情报人员的指挥下，早在2014年，就开始大规模入侵雅虎，有目标盗取客户信息，影响了近5亿用户。

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在被捕之前，他一直住在安大略 Ancaster，原籍是喀萨克斯坦。

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他被指控一项串谋进行网络诈骗，以及八项严重盗取用户信息等。

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星期二，他走进法庭，承认了其中的9项罪名。

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法庭将在2月20日，对他进行宣判。

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盗取俄国异见人士、美俄官员账号

美国法庭称巴拉托夫为“受雇的骇客“，受雇于俄国联邦安全局FSB，有目标盗取了80位用户个人资料。

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根据美国检察官的起诉书，雇佣他的两名俄国人是Dmitry Dokuchaev 和 Igor Sushchin。

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他们使用盗取的信息来监视俄国记者，美国以及俄国政府官员，金融机构雇员，以及其他私人企业雇员。

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美国司法部门表示，这是第一次，俄罗斯联邦安全局成员在美国法庭被指控。

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不过，这几名被起诉的俄罗斯安全局成员都不在美国。而美国和俄国也没有引渡协议。

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在法庭外面，巴拉托夫的律师表示，他并不知道自己受雇于俄国政府，且只入侵了8个人的个人账户。

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