一肚子苦水：多伦多温哥华租房大不易 空置率极低房租大增

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我们现在遇到的问题是全新的，一些有全职工作的人依然无法负担房租。- 齐斯麦特，前多伦多市规划师 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期二，加拿大按揭与住房公司（CMHC）发布了一份报告，称加拿大今年房租租金上涨2.7%，比通货膨胀上涨高出两倍。目前，加拿大两房一厅的平均租金价格是989加币。

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而租金上涨幅度最大的城市包括了不列颠哥伦比亚省（BC）的科罗纳（上涨8.6%）、维多利亚（上涨8.1%）、以及温哥华（上涨6.2%）。安大略省的多伦多上涨4.2%，而汉密尔顿上涨5.1%。

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而报告分析称，这两个省份的城市租金迅速增长的一个原因是，出租房屋的空置率非常低，多伦多和温哥华的房屋空置率只有1%左右，为16年以来的最低。

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这样的情况下，房东可以提高房租、选择住客。

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不过，与此相对应的是，在以石油工业为主的省份，房屋空置率居高不下，令房租下降。

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比如萨斯喀通市、埃德蒙顿市的房租比去年下降1.3%，卡尔加里下降1%。

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安大略房租租赁提供商联合会的负责人Jim Murphy表示，在一些大城市，情况越来越糟。一个原因是现在家庭单位都很小，有人选择单身，加上人口增长，这些都对房子需求增大。我们需要更多的出租屋。

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多伦多市的前市政规划主管齐斯麦特（Jennifer Keesmaat）表示，自由党特鲁多政府最近提出的，修建更多廉租房等政策，或许对目前的状况会有帮助。不然，将威胁到加拿大的繁荣稳定。

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多伦多和温哥华市中心公寓，售价动辄50万以上；租金也在每月2000加币左右。

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加拿大大城市要呈现繁荣稳定多元，不应该把年轻人排除在外。

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特鲁多曾表示，住房权即人权。而要实现居者有其屋，政府必须采取一些措施。

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链接： 特鲁多政府承诺10年内用4百亿加元的资金新建廉租房、维修旧的廉租房，并为530万低收入加拿大人提供每年2500加元的租金补贴。

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英国女生瑞吉：在多伦多找房子简直恐怖

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27岁的瑞吉（Sharna Ridge）来自英国，持两年加拿大工作签证。

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她表示，到达多伦多的第四天，她就找到了工作。

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她还通过脸书，找到了临时分租的一居室。

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不过，当她开始寻找一个可以长期居住的地方时，才发现，在多伦多真是一室难求。

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她说，她的预算是一个月850元，只需要一个独立的一室一厅。

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她给记者看自己前两天看过的一些房子。比如，一个地下室，地板上满是鸟粪，气味难闻，但是，房主开价800加币，还要负责照顾她的鸟儿。

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这令她觉得茫然，她说，自己不想回去英国，应为她在英国也无家可归。

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巴伦特：选择离开温哥华

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35岁的巴伦特（Jessica Barrett）在温哥华住了15年，一直把那座城市当成自己的家。

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直到她发现，越来越贵的房租令她无法承担，温哥华已经无法为她提供想要的生活。

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她只能选择离开。

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巴伦特在温哥华读完了大学，在那里找到工作定居。她是年轻专业人士，一边做本职工作，一边做自由撰稿人。

但是，即便这样的收入状况，她也无法承担温哥华每年大幅增长的房租了。

她说，我已经筋疲力竭，无法再承受了。

她在自己的博客上讲述了租房难和房租实在太贵给她带来的沮丧。

她说：“我们难道真的需要一座城市，在那里年轻的家庭、教师、社工、记者、或艺术家都无法承担房租吗？”

目前，她已经和男友决定一起搬回卡尔加里。

约瑟夫：我不会放弃

当然，每年还是有许多怀揣梦想的人们抵达大城市。

24岁的比比.约瑟夫（Bibin Joseph）告诉记者：“我和别人说，我想搬来多伦多，因为这里是加拿大的纽约。”

尽管他是专业的网络市场人士，看似在多伦多这样的大城市更有用武之地，但是，这也无法帮助他有个满意的容身之所。

他目前和另外9个人挤在一幢房子里。

而且，他形容说，找到这个住处也是如同打仗。这主要是因为，多伦多出租房少，而租客多，一个招租广告可能会引来十来个竞争者。

但约瑟夫依然乐观表示，自己永远不会放弃多伦多。

最后来看看CBC的统计，你所在的城市平均租金是多少呢？

RCI with CBC Jacqueline Hansen

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