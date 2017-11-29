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盘剥移民的也是移民：爱岛中国留学生称被要求交还部分工资

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 29 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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24岁的中国留学生小A在爱德华王子岛打过好几份工。在第一家公司 ，他必须从每月2000加元的工资里拿出1500加元来交房租。房东就是他的老板。在第二家公司，老板倒是没有同时向他出租住处，但是要求他每个月交还500加元工资。他说，这相当于每天有两个小时是白干的。

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他拒绝了，然后被解雇了。加通社记者Michael Tutton说，他和另一名接受采访的中国学生都不愿意透露自己的姓名。为了保护他们，记者也没有说出公司的名字，只是透露，他们的老板都是通过爱岛投资移民项目定居此地的移民。

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爱岛大学校园。一些中国 留学生从该校毕业后在本地找工作。（CBC)

第二个接受采访的留学生是个20多岁的女孩。她的老板要她每月交还300加元现金，相当于她的薪水的八分之一。她不情愿，但是也没有别的办法。外国留学生毕业后要申请加拿大永久居留权，需要有加拿大工作经验。要找到好一点的工作，也需要有本地资历。

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正因为如此，记者接触的第三个留学生表示，他虽然也要还给老板一部分工资，但是心甘情愿。因为如果他不接受，就得不到这个工作机会。而他很想在加拿大留下来。他没有接受采访，但是用电邮解释了他的想法。

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三个年轻人都说，这种做法很普遍。他们的不少朋友和同学都有类似的经历。

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爱岛的投资移民项目引起争议

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爱德华王子岛是加拿大最小的省份。和另外三个加东省份一样，爱岛也需要靠吸引移民来保持人口。按照该省移民提名项目（PNP）的标准，申请人必须交20万加元的保证金，并投资至少15万加元，开办新企业或收购现有当地企业，公司运营支出达到75000加元。

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近年来爱岛迎来大批华人移民。 (CBC)

如果申请“部分持股类别”，则可以不开公司，只是以最低15万加元的投资在一个现有企业中占三分之一股份，或者投资1百万加元。

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要达到75000加元的年度支出标准，PNP公司开出的工资不能太低。但是几位中国留学生的经历显示，有些公司老板找到了把明面上的工资支出暗中收回一部分的办法。

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还有一些投资移民连PNP公司都懒得开。那笔保证金他们干脆不要了。据统计，去年落地的投资移民中有一半人如此选择。

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一些投资移民把爱岛当作跳板

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在爱岛省会夏洛特敦市的一家商店里，一位刘姓店员告诉记者，大量中国移民的到来推动了本地经济发展，但是有些通过PNP来的人在这里呆满一年就走了。

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在同一条街上开健身房的温迪.查佩尔（Wendy Chapell）说，在过去两年半中，她看着一家又一家商店在周围开张，又看着它们先后关门，心情从兴奋到失望。她开始怀疑PNP是不是真的能留住移民，创造就业。

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批评者认为，爱岛的投资移民项目给一些人提供了从“侧门”进入加拿大的机会，同时这些人放弃的保证金让省政府多了一大笔收入。爱岛省议会反对党要求联邦政府介入调查。

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据统计，去年通过PNP来到爱岛的269名投资移民中，有56%（177人）根本没有开公司，有10%（27人）没能履行他们和省政府之间有关协议的所有条件，因此不能取回所有保证金。在余下的92人中，到目前为止已经有三分之一在协议规定的12个月后停止了经营。

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而负责管理PNP保证金的爱岛投资发展管理公司去年的收入有180万加元来自投资移民没有拿回的保证金和其他款项。

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（RCI with CP, Michael Tutton,  and CBC）

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