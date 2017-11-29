多生娃就不用依赖移民了：魁省反对党提出奖励生育的竞选纲领

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再过不到一年，加拿大法语省份魁北克就要举行省选了。几个政党开始进入竞选热身阶段。几天前，该省反对党之一“魁北克未来联盟”（CAQ）的领导人弗朗索瓦.勒格（François Legault）宣布，如果他当选省长，将大力资助魁北克家庭。他提出的措施之一是奖励愿意生第二胎、第三胎的父母。奖励方式可以是更高的免税额，或者更多的补贴。

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他表示，鼓励生育将是CAQ竞选纲领的重要内容，因为人口问题不仅和经济发展息息相关，也关系到魁北克文化的生存。

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关于移民，勒格表示，如果来到魁北克的移民“接受我们的文化和价值观，使用我们的语言”。也会有助于解决人口问题。

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但是《新闻报》专栏作者（François Cardinal）说，魁省上个世纪80年代末实行的奖励生育政策并没有取得预期效果。现在魁省父母的待遇已经是北美最好的。如果物质奖励能让父母多生娃的话，魁省的出生率应该名列前茅才对。

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他说，在魁北克省还是新法兰西的时代，殖民地当局也曾用免费教育的办法鼓励生育。但是，能够享受这种待遇的只是家中第……26胎（是的，你没有看错）。

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（RCI avec Radio-Canada et La Presse）

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