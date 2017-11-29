特鲁多任命一名加拿大最高法院大法官

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

阿尔伯塔省上诉法院法官希拉.马丁（Sheilah Martin）获得总理任命，成为加拿大最高法院大法官。马丁已在法律界工作三十年，同时也是一位学者和作者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多表示，马丁司法经验丰富，同时是一位杰出的法学家。另外，她还有在北方工作的经验。她自2009年起担任育空高等法院的助理法官，自去年起担任阿省、西北地区和努纳武特地区的上诉法院法官。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

下个月退休的加拿大最高法院首席大法官麦克拉伦（Beverley McLachlin）是女性，由另一位女法官补上空缺使九名大法官保持了五男四女的比例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

马丁在魁北克省蒙特利尔市出生长大，毕业于麦吉尔大学法学院。她在卡尔加里大学法学院任教和担任院长多年。她表示，进入法律界以来，她最大的贡献是在教育方面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

马丁虽然顶替的是麦克拉伦，但是对她的任命并不是首席大法官。特鲁多将在下个月宣布对加拿大最高法院首席大法官的任命。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC ）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada