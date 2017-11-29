朝鲜导弹威胁加剧 加拿大更新应急计划

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这样的情节或许只出现在好莱坞电影当中，核战争爆发，民众四散奔逃。

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星期三，朝鲜再次试射了一颗洲际弹道导弹，令世界大为紧张。

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看似与朝鲜关联不大的加拿大实际也在重新审视重要应急计划，其中包括联邦内阁成员撤离至渥太华以外的安全军事基地。

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CBC根据自由信息法得到的文件显示，早在一年前，枢密院就和国防部一起起草了协议，在首都渥太华“失去作用”的时候，开放加拿大两个军事基地的掩体，做为政府的临时所在地。

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当然，这两个地方的位置是极其保密的，只用Alpha和Barvo替代。

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冷战时期的产物

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説到战时掩体，加拿大在冷战时期曾经开放，后来成为了博物馆。

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其中最终名的就是位于距离渥太华三十公里的Diefenbunker。它从冷战高峰期的1958年开始使用，专门应对战争紧急状况。

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直到九零年代初，这一掩体停止使用。

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从1998年开始，它成了加拿大的冷战博物馆。

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而随着朝鲜不断试射导弹，加拿大政府也需要更新自己的计划，以防万一。

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星期三，有人问国防部长萨吉安（ Harjit Sajjan)，一旦导弹落到加拿大境内怎么办？

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他表示，加拿大对任何可能的威胁都认真对待，他也关注朝鲜试射导弹。但他依然认为，外交解决朝核问题是有希望的。

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据报道，加拿大外交部门正斡旋，希望在朝鲜核试问题上,更积极参与.

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