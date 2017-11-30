2016年人口普查：加拿大劳动力学历工业化国家中最高　

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加拿大统计局再发布2016年全国人口普查数据。

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劳动力学历工业化国家最高

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统计显示，年龄在25岁至64岁之间的加拿大劳动力中，54%拥有大学教育。

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而2008年的统计中，这个数字为48.3%。

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加拿大是工业化国家中，劳动力拥有大学教育比例最高的。

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值得注意的是，过去十年间，女性拥有学士或以上学位的比例猛增了８％，达到４０.７％。

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而男性教育增幅最大的是技工证书，从上次普查的４.９％上升到了７.８％。

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拥有科学、技术、工程、以及数学等学位的男性，比拥有商业、人文、健康、艺术、社会科学、以及教育领域学位的男性，收入高出２３.９％。

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而女性拥有不同专业学位的收入差距没有这么大。

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统计还显示，毕业于护理、工程、教育、和信息工程专业的年轻人更可能在本专业找到工作；而主修艺术、人文、以及社会科学的大学毕业生，更有可能在从事对教育程度要求不高的工作。

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大多数新移民拥有至少本科学历，而只有三分之一的难民在抵达加拿大后提高了他们的教育水平。

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年轻人工作时间减少，老年人工时增加

统计显示，加拿大雇佣劳动力最多的两大行业是医疗和社会救助。

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而2006年统计中，雇佣人数最多的制造业，这次普查只排在第三位。

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数字还显示，加拿大步入老年依然工作的人增加。

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大约20%的老年人拥有全职或兼职工作，这个比例比1995年增加了两倍。

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而年轻人工作比例在下降，统计显示，只有51.9%的年龄在15岁到24岁的加拿大人有工作，而2006年这个数字是57.2%。

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统计显示的另一个趋势是，全年全职工作职位正向兼职工作转移。

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比如，过去十年间，处于工作年龄的男性拥有全职工作的比例从63.3%下降到了56.2%。

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