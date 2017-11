魁北克原住民女性失踪及遇害听证会首次披露：德高望重牧师性侵多名女童

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

原住民失踪及遇害妇女听证会(MMIWG)本周在魁北克举行。

这一次,会场设在原住民聚居的Mani-Utenam,在蒙特利尔以北900公里的地方。

来到听证会的原住民讲述自己的遭遇,或是失踪死去的亲人的遭遇。

听证会每天都是在眼泪和拥抱中暂停。

比利时神父性侵多名原住民女童

魁北克举办的MMIWG听证会上,来自圣劳伦斯河畔偏远因纽特部落的几名女性终于说出了隐藏几十年的秘密。

她们从童年直到少女时代,常年遭到在她们部落生活的一名天主教传教士的性骚扰。

这名牧师就是来自比利时的艾利克斯.若韦诺(Alexis Joveneau),是无玷圣母献主会(Missionary Oblates of Mary Immaculate (OMI))派来加拿大的成员。

他于1950年代来到加拿大,在圣劳伦斯河北岸几个偏远的因纽特人聚居地传教,直到1992年去世。

他在当地被视为首领,被当作“上帝”来崇拜,声望极高。

1977年,加拿大的国家电影局曾经专门以他为对象,拍摄过一部纪录片。

Noella Mark said she has managed to heal, after telling the @MMIWG she was allegedly abused by a priest, Alexis Joveneau, decades ago. “Now I love my body. I can help other women.” #MMIW #MMIWG pic.twitter.com/7hOLtdaW54

— Julia Stewart-Page (@JuliaBPage) 29 November 2017