魁北克原住民女性失踪及遇害听证会首次披露：德高望重牧师性侵多名女童

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原住民失踪及遇害妇女听证会（MMIWG）本周在魁北克举行。

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这一次，会场设在原住民聚居的Mani-Utenam，在蒙特利尔以北900公里的地方。

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来到听证会的原住民讲述自己的遭遇，或是失踪死去的亲人的遭遇。

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听证会每天都是在眼泪和拥抱中暂停。

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比利时神父性侵多名原住民女童

魁北克举办的MMIWG听证会上，来自圣劳伦斯河畔偏远因纽特部落的几名女性终于说出了隐藏几十年的秘密。

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她们从童年直到少女时代，常年遭到在她们部落生活的一名天主教传教士的性骚扰。

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这名牧师就是来自比利时的艾利克斯.若韦诺（Alexis Joveneau），是无玷圣母献主会（Missionary Oblates of Mary Immaculate (OMI)）派来加拿大的成员。

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他于1950年代来到加拿大，在圣劳伦斯河北岸几个偏远的因纽特人聚居地传教，直到1992年去世。

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他在当地被视为首领，被当作“上帝”来崇拜，声望极高。

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1977年，加拿大的国家电影局曾经专门以他为对象，拍摄过一部纪录片。

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Noella Mark said she has managed to heal, after telling the @MMIWG she was allegedly abused by a priest, Alexis Joveneau, decades ago. “Now I love my body. I can help other women.” #MMIW #MMIWG pic.twitter.com/7hOLtdaW54 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — Julia Stewart-Page (@JuliaBPage) 29 November 2017 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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（诺艾拉在听证会上发言。@JuliaBPage）

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受害者终于说出实情

玛丽（Mary Mark）来自Pakua Shipu社区。星期二的听证会上，她回忆说，当她还是孩童的时候，在教堂忏悔，若韦诺要她坐在自己的膝盖上，把手伸进她的衣服里，抚摸她的胸部和大腿。

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特蕾莎（Therese Lalo）也同样指控若韦诺性骚扰。她说，我从不敢说出实情，因为他就像上帝一样。他受到赞美，很有魅力，而且占据道德高地。

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西蒙娜（Simone Bellefleur）来自Unamen Shipu社区。她指控若韦诺从她10岁开始猥亵她，直到她19岁结婚。

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“他常把我们叫到他的住处帮他洗碗。然后一个个对我们进行猥亵。”

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西蒙娜还指责若韦诺破坏了她们生活的部落。她说“他令我们社区内部发生争斗。他破坏了我们的价值观和原有的生活”。

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她称，直到现在，除了婚礼和葬礼，她绝少涉足教堂。

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诺艾拉(Noella Mark)同样来自Pakua Shipu社区。她也站出来指证若韦诺从她7岁起猥亵她，直到她十五六岁。

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她在现场表示：“我几乎相信他也在这间房子里 —— 我能闻到他的气味，非常恶心，我痛恨他的气味。

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她称，和其他女孩儿一样，她被迫坐在若韦诺大腿上，若韦诺把舌头伸进她的耳朵。

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这几位女性此后一直生活在恐惧甚至愤怒之中，甚至把怒气发泄在了孩子们身上。

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她们把这个秘密隐藏了几十年，因为感觉牧师的权力无所不在。而更为重要的是，她们在很长一段时间不懂得那就是侵犯，不知道如何处理。

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她们在后来都需要进行心理咨询来治疗内心的伤痛。

“无玷圣母献主会”在针对若韦诺的指控出现之后称，要查出真相。该机构此前也曾因涉及在创办的原住民寄宿学校内发生性侵骚扰事件而遭集体诉讼。

难产的MMIWG

MMIWG听证会能够举行可谓曲折重重。先是上一任保守党政府拒绝举办全国性听证会，坚持称原住民女性的失踪和遭到谋杀现象是属于治安范畴。

而原住民社区表示，加拿大社会，比如警方，存在系统性对原住民的歧视，包括不重视原住民社区的安全。

自由党政府在联邦竞选期间，把举办全国性听证会作为承诺之一。

从去年7月开始，特鲁多政府任命了特别委员会来负责此事。

但是，委员会内部意见也不统一。

今年七月份，听证会还没有正式开始，就有5名委员辞职。

媒体援引加拿大皇家骑警的数据称，从1980年到2012年，总共有1017名原住民女性遭到谋杀，有162人失踪。

这个数字大大高于其他地区加拿大女性失踪人口的比例。

七月份，调查委员会公布了全国9场原住民女性失踪及遇害听证会的时间和地点。

从不列颠哥伦比亚省，到温尼伯，萨斯喀彻温，哈利法克斯，埃德蒙顿；在魁北克之后，听证会将在纳努乌特举办。

2018年，听证会还会继续在一些偏远地区举行。

从11月27日开始的魁北克听证会是第一场在原住民聚居地举办的听证会。

而MMIWG调查委员会宣布，会在明年于蒙特利尔举办魁北克MMIWG第二场听证会，因为很多原住民抵达Mani-Utenam不方便。相对来说，前往蒙特利尔要容易得多了。

原住民女性失踪及遇害听证会最终报告预计在2018年年底完成。

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RCI with CBC Julia Page

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