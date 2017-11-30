温哥华同性恋大游行不再允许穿制服的警察和警车加入

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温哥华“自豪大游行”的组织者宣布，2018年温哥华的游行队伍中将不再允许穿制服的警察加入。

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温哥华同性恋组织执行理事安德烈亚·阿诺（Andrea Arnot）说，他们做出这个决定，是因为同性恋社区的一些成员反映，游行队伍中出现穿制服的警察非常显眼，令人感到很不舒服。

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© CBC / David Horemans

安德烈亚对CBC新闻表示：“在自豪大游行时，人们都想感觉安全和舒服。我们从未想过要禁止警察参加游行，但他们也应该以让人感觉恰当的方式参加”。

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安德烈亚还透露，这个决定早在9月份的年度会议上就做出了，但组织者并没有立即宣布，而是尽量听取各方面的意见。“我们听取了各方面的声音，咨询了有色人种、跨性别人士，原住民中已经城市化的人。他们都有相同的感觉，过去的历史让他们觉得警察机构是不友好和傲慢的”。

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温哥华警察工会主席汤姆·斯塔马塔基斯（Tom Stamatakis）周三晚间通过社交媒体对这一决定作出激烈抨击，称其“非常奇怪，与包容对立，且破坏了多年来建立的良好关系”。

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关于警方参与“自豪游行”的公开辩论始于去年，因为在多伦多“黑人大游行”的组织者不愿意警方参加他们的游行之后， 温哥华的黑人组织也呼吁警方自愿退出游行，并发表一封公开信，提及“骄傲大游行”是来源于1969年纽约警方突袭一家同性恋酒吧。

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2017年，温哥华同性恋团体经过协商，曾允许大约20％的警察穿制服参加游行，但禁止警车加入。

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