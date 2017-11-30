萨斯克彻温火灾后，政府被指对受灾农民的帮助不够

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萨斯克彻温省议会中的反对党新民主党批评省政府对上个月遭受火灾农民的帮助不够，并呼吁省政府考虑从剩余的农业拨款中拿出一部分帮助灾民。

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10月17日，在该省的东南部农业区发生了一场火灾，由于当天的风很大，造成火灾的蔓延，过火面积达3.4 万公顷，损失的牲畜有770头。火灾之后，省政府给养牛农场协会拨款10万元救灾补助款。

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这个星期三，省政府在议会公布了年中财政报告，其中提到，预计今年的农业拨款支出将为7.1亿元。而原来的预算是8亿元。这意味着，今年省农业支出有9000万元的剩余。

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新民主党省议员卡拉·贝克（Carla Beck）对此说，省政府的10万元救灾款本来“是不够的”，也是“不恰当的”。现在农业拨款有剩余，应该拿出一部分用于帮助受灾农民。

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但执政的萨斯克彻温党并不接受她的说法。省农业部长莱尔•斯图尔特（Lyle Stewart）周三回应说，野火造成的损失“几乎都能得到保险的赔偿。虽然我们心里也想能从公共资金中抽一大笔钱来帮助受灾者，特别是一些损失严重的，但我们没有计划代替保险公司”。

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贝克则说听到有农场主说他们饲养的牲畜需要更换，同时也在为冬季牧场和饲料发愁。

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农业生产者协会本月初也呼吁省和联邦政府提供一些援助，诸如更换种畜、兽医服务和对火灾地区土壤及饲料的检测。

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