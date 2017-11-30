Photo Credit: PC / Adrian Wyld

加拿大135名残疾人运动员受邀进入国会参加为他们举行的庆祝活动

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 30 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

11月29日星期三，加拿大参加2017年冬季残疾人奥运会的135名运动员和教练员受邀进入渥太华的国会众议院，接受议会各党派议员们的祝贺和祝福。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这在加拿大的历史上是第一次。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这次残疾人奥运代表团集体走进国会，是联邦政府与加拿大特奥会合作确定，是为庆祝加拿大残疾人运动员在2017年世界冬季特奥会上取得的成就。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2017年世界冬季特殊奥运会是3月14日至25日在奥地利举行的。加拿大残疾人运动员总共获得了121枚奖牌，其中有47枚金牌，47枚银牌和27枚铜牌。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而举办这样活动的目的是要展示出，加拿大的运动员已经并将继续成为所有加拿大人的骄傲，无论他们年龄大小，身体状况如何。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© SOCC/残疾人运动员在圣母院学校合影

这些残疾人运动员、教练和团队人员从全国各地齐集渥太华。星期三早上， 他们先到渥太华的圣母院高中参观，在那里受到学生和老师的欢迎，其中一些人还与学校学生一起参加篮球比赛。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

然后，他们受邀进入下议院。而议会中300多名在全国被选出来的众议员们则停止他们的会议和政务，欢迎这些残疾人运动员，对他们进行表彰，并举行庆祝招待会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在众议院的庆祝活动期间，联邦政府体育和残疾人事务部长，加拿大特奥会组委会主席和运动员代表先后讲话。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

体育和残疾人事务部长肯特·赫尔（Kent Hehr ）在讲话中说：“我代表全体加拿大人、联邦政府很荣幸地接待我们的特奥运动员和他们的教练，我们对你们在奥地利举办的2017年世界冬季特殊奥运会上的表现感到非常自豪，祝贺你们取得的成绩。 相信这将鼓舞所有加拿大人，特别是年轻人”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大特奥会首席执行官莎伦•博伦巴赫（Sharon Bollenbach）在讲话中说：“加拿大特奥会很荣幸今天获得加拿大政府的认可，我们感谢政府给予的财政方面的慷慨支持，使得全国各地有45,000多名有智力残障的人能够参加各项体育运动，也得到超过21,000名义务志愿者的支持。我们可以通过努力让更多的智障人士参加到体育活动中来，让我们的国家更健康，社区更强大，社会更具具包容性”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
前排穿红衣服者即是Hayley Wall © RCI/Twitter

加拿大特奥会速滑运动员埃文·詹姆斯（Evan James）代表运动员发言说：“我代表加拿大特奥队和全国基层各个项目运动员，感谢加拿大政府的慷慨和持续的支持，特奥会让我有机会成长为运动员和一个独立的人，也让我可以和其它运动员、志愿者及教练交朋友，为社区做出贡献，追求更健康的生活方式”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大残疾人运动员能够取得好成绩一方面与政府重视有关，另一方面也得益于来自社会的关心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

例如在加拿大众多关心残疾人的志愿者中，有一位做出了很大的贡献，她叫海莉·沃尔（Hayley Wall），是里贾纳大学运动医学与健康专业的学生，今年是大学四年级。她创立了帮助残疾人参加体育活动的组织FUNfitness，用自己所学到的知识帮助残疾人提高行动能力和独立性。她也是萨斯克彻温省残疾人运动项目的推动者和组织者，今年6月还参与组织了该省的残疾人奥运会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

萨斯克彻温省的众议员罗伯特·基钦（Robert Kitchen)博士这个月初就曾在议会的特别发言中提到海莉的贡献。他说：“我想借此机会特别介绍一位在我的选区的杰出成员，海莉·沃尔。她通过萨斯喀彻温省的特奥会为当地儿童和青少年开办一个新的项目。教2至7岁的儿童学习基本的运动技能，然后为7至12岁儿童设计专业训练方案。 2018年，该组织希望把对青年人的影响力扩大16％，并要求联邦政府提供资金帮助实现这一目标。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

基钦博士说他一直是特奥会的大力支持者。他希望政府采取鼓励措施尽可能做到这一点，因为这些令人难以置信的运动员、教练、志愿者和家庭都为加拿大做出了贡献。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

基钦先生说：“我为所有参加特奥会的人感到骄傲，不管他们的角色如何。对海莉·沃尔为青年人所做的杰出工作， 我感到特别自豪”。收听

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 健康社会艺术与娱乐

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Mes nuits feront écho de Sophie Goyette - Gagnant du « Bright Future Award » au Festival de Rotterdam 2017

RCI | English

ICAO: future of aviation summit

RCI | Español

Trasplante fecal: una píldora que podría evitar las colonoscopías

القاضية الكنديّة شيلا مارتن/Alberta Courts/Canadian Press)العربية | RCI

القاضية شيلا مارتن:حقوقيّة مميّزة صاحبة خبرة عميقة

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志