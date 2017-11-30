加拿大135名残疾人运动员受邀进入国会参加为他们举行的庆祝活动

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11月29日星期三，加拿大参加2017年冬季残疾人奥运会的135名运动员和教练员受邀进入渥太华的国会众议院，接受议会各党派议员们的祝贺和祝福。

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这在加拿大的历史上是第一次。

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这次残疾人奥运代表团集体走进国会，是联邦政府与加拿大特奥会合作确定，是为庆祝加拿大残疾人运动员在2017年世界冬季特奥会上取得的成就。

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2017年世界冬季特殊奥运会是3月14日至25日在奥地利举行的。加拿大残疾人运动员总共获得了121枚奖牌，其中有47枚金牌，47枚银牌和27枚铜牌。

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而举办这样活动的目的是要展示出，加拿大的运动员已经并将继续成为所有加拿大人的骄傲，无论他们年龄大小，身体状况如何。

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© SOCC / 残疾人运动员在圣母院学校合影

这些残疾人运动员、教练和团队人员从全国各地齐集渥太华。星期三早上， 他们先到渥太华的圣母院高中参观，在那里受到学生和老师的欢迎，其中一些人还与学校学生一起参加篮球比赛。

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然后，他们受邀进入下议院。而议会中300多名在全国被选出来的众议员们则停止他们的会议和政务，欢迎这些残疾人运动员，对他们进行表彰，并举行庆祝招待会。

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在众议院的庆祝活动期间，联邦政府体育和残疾人事务部长，加拿大特奥会组委会主席和运动员代表先后讲话。

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体育和残疾人事务部长肯特·赫尔（Kent Hehr ）在讲话中说：“我代表全体加拿大人、联邦政府很荣幸地接待我们的特奥运动员和他们的教练，我们对你们在奥地利举办的2017年世界冬季特殊奥运会上的表现感到非常自豪，祝贺你们取得的成绩。 相信这将鼓舞所有加拿大人，特别是年轻人”。

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加拿大特奥会首席执行官莎伦•博伦巴赫（Sharon Bollenbach）在讲话中说：“加拿大特奥会很荣幸今天获得加拿大政府的认可，我们感谢政府给予的财政方面的慷慨支持，使得全国各地有45,000多名有智力残障的人能够参加各项体育运动，也得到超过21,000名义务志愿者的支持。我们可以通过努力让更多的智障人士参加到体育活动中来，让我们的国家更健康，社区更强大，社会更具具包容性”。

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前排穿红衣服者即是Hayley Wall © RCI / Twitter

加拿大特奥会速滑运动员埃文·詹姆斯（Evan James）代表运动员发言说：“我代表加拿大特奥队和全国基层各个项目运动员，感谢加拿大政府的慷慨和持续的支持，特奥会让我有机会成长为运动员和一个独立的人，也让我可以和其它运动员、志愿者及教练交朋友，为社区做出贡献，追求更健康的生活方式”。

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加拿大残疾人运动员能够取得好成绩一方面与政府重视有关，另一方面也得益于来自社会的关心。

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例如在加拿大众多关心残疾人的志愿者中，有一位做出了很大的贡献，她叫海莉·沃尔（Hayley Wall），是里贾纳大学运动医学与健康专业的学生，今年是大学四年级。她创立了帮助残疾人参加体育活动的组织FUNfitness，用自己所学到的知识帮助残疾人提高行动能力和独立性。她也是萨斯克彻温省残疾人运动项目的推动者和组织者，今年6月还参与组织了该省的残疾人奥运会。

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萨斯克彻温省的众议员罗伯特·基钦（Robert Kitchen)博士这个月初就曾在议会的特别发言中提到海莉的贡献。他说：“我想借此机会特别介绍一位在我的选区的杰出成员，海莉·沃尔。她通过萨斯喀彻温省的特奥会为当地儿童和青少年开办一个新的项目。教2至7岁的儿童学习基本的运动技能，然后为7至12岁儿童设计专业训练方案。 2018年，该组织希望把对青年人的影响力扩大16％，并要求联邦政府提供资金帮助实现这一目标。

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基钦博士说他一直是特奥会的大力支持者。他希望政府采取鼓励措施尽可能做到这一点，因为这些令人难以置信的运动员、教练、志愿者和家庭都为加拿大做出了贡献。

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基钦先生说：“我为所有参加特奥会的人感到骄傲，不管他们的角色如何。对海莉·沃尔为青年人所做的杰出工作， 我感到特别自豪”。收听 CH_Report_2-20171129-WRC20

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