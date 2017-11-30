(SAM YEH/AFP/Getty Images)

枫叶是否足够坚固？加美联合军演与朝鲜核威胁

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 30 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大和美国多年来定期举行联合军事演习，但与以往不同的是，今年春季的加美联合军演“坚固枫叶”和“高谭盾”增加了应对核导弹打击的内容。朝鲜过去一段时间以来的洲际导弹试射迫使加拿大政府和军方考虑，如果导弹落入加拿大境内，尤其如果导弹装的是核弹头的话，加拿大应该采取什么行动？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(STR/AFP/Getty Images)

本星期二（11月28日），朝鲜发射了一枚洲际弹道导弹，并再次宣称已经拥有打击美国境内任何一个目标的能力。实际上，自今年四月以来，朝鲜已经进行了至少十一次导弹试射。加美唇齿相依，即使加拿大不是打击目标，瞄准美国目标的导弹也有可能向加拿大飞来。二战后期日本向美国发射的气球炸弹就有几颗落在了萨斯喀彻温省。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在发生核打击的情况下对美国的依赖

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC的防务评论员Murray Brewster说，加拿大政府已经制定或更新了几套应急计划，包括把政府部门转移到首都以外。但是，不论是应急计划也好，政界人士的辩论也好，重点都在美国是不是靠得住。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

政府内部的消息来源说，如果一枚朝鲜导弹越过了太平洋，加美的反应将取决于它携带的是什么弹头，以及它落在何处。北美空防司令部的警报中心会把针对北美大陆的导弹发射和飞行路线通知加拿大，但是涉及到拦截和击落它的行动，美国会单独做决定。因为加拿大没有参加美国的弹道导弹防御系统。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

( SAM YEH/AFP/Getty Images)

如果遭到常规导弹攻击，最早开始应急、救援行动的是当地的警察和市政部门。但是处理紧急状况也是联邦政府的职责范围，因此联邦公共安全部等部门会很快接手。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果加拿大遭到核导弹攻击，军方和负责民众救援的部门都会需要美国帮助。加拿大皇家骑警和军队有一个“加拿大联合应急部队”，可以执行清理核爆炸现场和救助核辐射受害者的任务。但是该部队受其规模所限，将会需要向美国国民警卫队求助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2010年温哥华主办冬奥会期间，美国军人就曾经协助加拿大防范恐怖分子的放射性炸弹袭击。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府被认为仍然不够重视核威胁

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尽管加拿大军队和政府官员为应对核弹攻击做了许多准备，但是一些国防问题专家觉得加拿大的政界领导人似乎并没有认真对待核威胁。加美联合军事演习的加方指挥官史蒂夫.鲍斯（Steve Bowes）中将说，总理和内阁部长偶尔会在演习时出现，他们没时间的时候就派一个官员做代表。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

鲍斯认为，他们应该每一次都有时间。领导人应该充分了解他们在发生紧急情况时的权力和责任。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本周二朝鲜发射弹道导弹后，加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）发表声明，表示“最强烈的”谴责。另据报道，她将和美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）联手主持一个在加拿大召开的朝鲜问题国际会议。英国、法国、澳大利亚和南非等十六个参加朝鲜战争联合国军的国家，以及中日韩等周边国家预计都将受到邀请。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC, Murray Brewster, Katie Simpson）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美朝会开战吗？CBC记者前往韩国亲身体验战争气氛

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

朝鲜如开战加拿大难以独善其身

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 国际

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Mes nuits feront écho de Sophie Goyette - Gagnant du « Bright Future Award » au Festival de Rotterdam 2017

RCI | English

ICAO: future of aviation summit

RCI | Español

Trasplante fecal: una píldora que podría evitar las colonoscopías

القاضية الكنديّة شيلا مارتن/Alberta Courts/Canadian Press)العربية | RCI

القاضية شيلا مارتن:حقوقيّة مميّزة صاحبة خبرة عميقة

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志