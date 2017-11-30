枫叶是否足够坚固？加美联合军演与朝鲜核威胁

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加拿大和美国多年来定期举行联合军事演习，但与以往不同的是，今年春季的加美联合军演“坚固枫叶”和“高谭盾”增加了应对核导弹打击的内容。朝鲜过去一段时间以来的洲际导弹试射迫使加拿大政府和军方考虑，如果导弹落入加拿大境内，尤其如果导弹装的是核弹头的话，加拿大应该采取什么行动？

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本星期二（11月28日），朝鲜发射了一枚洲际弹道导弹，并再次宣称已经拥有打击美国境内任何一个目标的能力。实际上，自今年四月以来，朝鲜已经进行了至少十一次导弹试射。加美唇齿相依，即使加拿大不是打击目标，瞄准美国目标的导弹也有可能向加拿大飞来。二战后期日本向美国发射的气球炸弹就有几颗落在了萨斯喀彻温省。

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在发生核打击的情况下对美国的依赖

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CBC的防务评论员Murray Brewster说，加拿大政府已经制定或更新了几套应急计划，包括把政府部门转移到首都以外。但是，不论是应急计划也好，政界人士的辩论也好，重点都在美国是不是靠得住。

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政府内部的消息来源说，如果一枚朝鲜导弹越过了太平洋，加美的反应将取决于它携带的是什么弹头，以及它落在何处。北美空防司令部的警报中心会把针对北美大陆的导弹发射和飞行路线通知加拿大，但是涉及到拦截和击落它的行动，美国会单独做决定。因为加拿大没有参加美国的弹道导弹防御系统。

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如果遭到常规导弹攻击，最早开始应急、救援行动的是当地的警察和市政部门。但是处理紧急状况也是联邦政府的职责范围，因此联邦公共安全部等部门会很快接手。

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如果加拿大遭到核导弹攻击，军方和负责民众救援的部门都会需要美国帮助。加拿大皇家骑警和军队有一个“加拿大联合应急部队”，可以执行清理核爆炸现场和救助核辐射受害者的任务。但是该部队受其规模所限，将会需要向美国国民警卫队求助。

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2010年温哥华主办冬奥会期间，美国军人就曾经协助加拿大防范恐怖分子的放射性炸弹袭击。

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加拿大政府被认为仍然不够重视核威胁

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尽管加拿大军队和政府官员为应对核弹攻击做了许多准备，但是一些国防问题专家觉得加拿大的政界领导人似乎并没有认真对待核威胁。加美联合军事演习的加方指挥官史蒂夫.鲍斯（Steve Bowes）中将说，总理和内阁部长偶尔会在演习时出现，他们没时间的时候就派一个官员做代表。

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鲍斯认为，他们应该每一次都有时间。领导人应该充分了解他们在发生紧急情况时的权力和责任。

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本周二朝鲜发射弹道导弹后，加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）发表声明，表示“最强烈的”谴责。另据报道，她将和美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）联手主持一个在加拿大召开的朝鲜问题国际会议。英国、法国、澳大利亚和南非等十六个参加朝鲜战争联合国军的国家，以及中日韩等周边国家预计都将受到邀请。

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（RCI with CBC, Murray Brewster, Katie Simpson）

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