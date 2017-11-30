交罚款或赔偿乘客：加拿大交通署对Transat客机滞留机场事件的裁决

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在经过数月调查后，加拿大交通署星期四（11月30日）宣布，加拿大越洋航空公司（Air Transat）在今年7月31日两架客机滞留渥太华机场时没有履行对乘客的职责，没有按照收费标准提供相关服务，并且赋予飞行员过大的处理此类事件的权限。

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越洋航空因此被处以罚款29万5千加元。但是如果公司同意向每个乘客赔偿400到500加元，这笔罚款可以被免去。交通署还要求该公司更明确地解释机票出售合同的条款。

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7月31日，两架分别自布鲁塞尔和罗马飞往蒙特利尔的越洋航空班机因雷雨天气改道，在渥太华机场滞留数小时。乘客被禁止下机，机舱停电停空调，没有水和食物。一些乘客几近崩溃，有人打911求助。

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一名乘客在接受Radio-Canada采访时说，这件事里最让她愤怒的地方是航空公司和机场互相推卸责任。她表示，加拿大交通署的决定让她觉得政府终于为乘客出头了。“这个感觉很棒。”

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（RCI with CBC and Radio-Canada ）

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