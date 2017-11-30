十五年来首次：议长把一个起哄的议员赶出众议院

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众议院议长的职责之一是维持秩序，看议会辩论转播的观众时常能听到他在一片喧哗声中高叫“秩序！秩序！”。但是加拿大众议院议长杰夫.里根（Geoff Regan）星期四（11月30日）下午做出了一个少见的举动：他在口头警告无效的情况下，把保守党议员布雷克.理查兹（Blake Richards）赶出了众议院大厅。这是十五年来第一次出现这种情况。

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在星期四下午的众议院质询时段，反对党继续就道德操守问题对财政部长莫诺（Bill Morneau）穷追猛打。莫诺在发言为自己辩解时，理查兹几次高声起哄或提问。里根说，他要么遵守议会发言规则，要么自己出去，要么“被协助出去”。

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自1913年以来，议长把议员赶出去的事件一共发生过43次，通常是因为他们拒绝收回对政敌的侮辱或指控。被赶走的议员第二天就可以回到自己的座位上，不需要道歉或收回自己惹祸的话。

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（RCI with CBC）

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