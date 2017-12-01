枪击案受害者代表聚集渥太华敦促联邦政府尽快通过更严格控枪法案

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星期四下午，加拿大枪击事件幸存者以及受害者家属代表聚集首都渥太华，呼吁联邦政府尽快通过更为严格的控枪法律，并指责自由党政府拖延时间，没有诚意实现竞选承诺。

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这些人中包括了1989年蒙特利尔综合工学院枪击案，2006年蒙特利尔道森学院枪击案，以及今年初魁北克清真寺枪击案的幸存者以及受害人家属代表。

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他们对联邦政府迟迟没有行动表示失望，这次来到渥太华希望政府能够给出一个清晰的提出控枪法律的时间表。

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加拿大没有法律限制个人购买多种冲锋枪

Heidi Rathjen是蒙特利尔综合工学院枪击案的幸存者。那次枪击案中，有14名女生遇害。

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Rathjen表示，她无法理解为什么自由党政府用各种理由拖延，这让人们失去了信心。

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她表示，可能支持拥枪的说客起到了作用。

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另一位女士Meaghan Hennigan在11年前的道森学院枪击事件中身中两枪。

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她呼吁说，很多加拿大人可能难以想象，最近发生在美国的两起枪击案中，罪犯使用的冲锋枪在加拿大并没有被禁止，私人可以随便购买。

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自由党竞选承诺：民众安全第一

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在2015年的联邦大选中，自由党政府承诺要“把手枪和冲锋枪从街上清除”，并且一再强调，民众的安全是第一位的。

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