安大略省政府出台培训课程：如何预防、处理服务业性骚扰

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星期四，安大略省政府出资，安大略省餐饮酒店业联合会以及旅游业联合会牵头，将对安大略省内的服务行业员工提供反性骚扰性暴力课程。

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安大略省劳工部长Kevin Flynn表示，的确是时候改变态度。让工作场所对女性来说更安全，对她们的性骚扰投诉反应更恰当及时。

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整个课程叫做”It’s Your Shift”（Itsyourshift.ca)，是网上免费培训，大约需要半小时到４５分钟。主要提供给餐饮旅店业的经理，以及一线员工。

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培训分5个部分，用实际的例子来说明：如何认清不正当要求和行为，何时应该介入，如何介入阻止，如何减少性骚扰事件发生。

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培训课程中不仅有顾客对工作员工，也包含顾客之间，以及员工之间发生性骚扰事件的例子。

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酒吧餐饮业女性常年面临遭遇性骚扰的危险

安大略省妇女部长Indira Naidoo-Harris表示，安大略省有45万人从事餐饮旅馆业的工作。

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很多时候，像酒吧这些地方，女侍应几乎每天都有被骚扰的可能，从语言挑逗，对女性外貌身材品头论足，到动手动脚，出言羞辱都有。

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一名酒吧经理表示，他手下就有女员工因无法忍受这种恶劣环境而愤然辞职。

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他希望这一培训可以让员工对性骚扰认知更加清晰，行动更有依据。让所有人了解，性骚扰是违法的，是不可接受的。

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