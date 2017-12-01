魁北克省议会动议：蒙特利尔服务业，请只用法语打招呼

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在法语省份魁北克最大城市蒙特利尔，当你走入商场零售店，或是酒店餐馆，服务人员通常会用英法双语向你问好：bonjour/hi。这是为了向顾客说明，他们可以选择使用英语或是法语。

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星期四，魁北克议会的111位议员投票，全票通过了一项动议，呼吁蒙特利尔服务业在向顾客问候时，去掉英文“Hi”，只需用法语亲切打招呼就可以了。

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省反对党魁北克党党领袖Jean-Francois Lisee以主张保护法语文化著称，也正是他提出了这项动议。

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本周三，加拿大统计局发布2016年人口普查数据，显示在魁北克一些地方，工作场所使用法语的的数量有轻微下降。

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这令省议会就这一动议的辩论更加激烈，最后，经过两天讨论，省议会参加投票的所有议员都对这一动议投了赞成票，包括自由党议员。

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但这项动议不具备法律效力。

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Jean-Francois Lisee一直对蒙特利尔使用英法双语问候表示不满，称这意味着英语在蒙特利尔工作场所蔓延。

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在Lisee的动议中，称问候中使用英语“是一种刺激”。

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执政自由党领袖、省长库里亚（Philippe Couillard) 对这个词尤其反感。

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最终，魁北克党同意将这个词从动议中去掉。

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库里亚表示，自己赞同这一动议，因为他想确定法语在魁北克的主导地位。

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