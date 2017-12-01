加拿大每年新增3千名艾滋病带菌者

加拿大每年新增3千名艾滋病带菌者
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1/5感染艾滋的加拿大人不知自己感染

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 1 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在治疗艾滋病的药物越来越有效的情况下，被艾滋病毒感染的人每天坚持吃药就可以控制住病情、也可以做到不传染他人，但这前提是要知道自己感染了艾滋病毒。

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药物已经能够有效抑制感染者体内的艾滋病毒
药物已经能够有效抑制感染者体内的艾滋病毒 © CBC

据加拿大广播公司记者卡伦.鲍尔斯Karen Pauls报道，12月1日是世界艾滋日，现在世界上有3670万人是艾滋病带菌者，但只有60%的人知道自己感染了艾滋病毒，只有2090万人在接受药物治疗；世界艾滋病带菌者中有210万人的年龄低于15岁；仅2016年就有180万人是新增的艾滋病带菌者；2016年有1百万人死于与艾滋病有关的疾病。

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联合国制定的艾滋病防治目标是：在2030年停止艾滋病的传染，在2020年实现90%的艾滋病毒带菌者知道自己感染了艾滋病毒，90%被艾滋病毒感染的人接受持续的药物治疗，90%接受艾滋病药物治疗的人体内的艾滋病毒受到抑制。

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五分之一加拿大艾滋病带菌者不知道自己的病情
五分之一加拿大艾滋病带菌者不知道自己的病情 © CBC

专家们的研究显示，加拿大每三个小时就有一个人新感染艾滋病毒，但有20%的艾滋病带菌者不知道自己感染了艾滋病毒。换句话说，加拿大每年新增的3千被艾滋病毒感染的人中有6百人不知道自己已经被感染。

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设在温尼伯的加拿大艾滋病毒研究所的所长山德斯特罗姆Paul Sandstrom指出，加拿大容易感染艾滋病的高危人口群体中的不少人仍然视艾滋病毒感染为敏感话题不愿涉及、也不愿意去主动测试自己是否感染了艾滋病毒。

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加拿大人中有四个群体被认为是艾滋病毒感染的高危群体：有男男性关系的同性恋群体，静脉注射毒品的瘾君子、土著人群体和来自艾滋病高危国家的移民。

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为了方便边远地区的土著人部落居民参加艾滋病毒检测，加拿大艾滋病毒研究所推出了被称为“干血dry blood”艾滋病毒测试方法。使用这种方法的人在自己方便的时候只需针刺一下手指尖，然后把出血的手指头在特制的采血卡片上的5个圆圈上各按一下，等血干了以后就可以把该测试卡片邮寄到温尼伯的艾滋病毒研究所进行检测。血液风干了之后就不会再有传染性。

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而测试结果只会通知提供血液样本的本人。这对于边远土著人部落人人都互相认识的社区环境来说是非常重要的，因为正是害怕被别人知道自己可能会感染艾滋病毒这样的敏感问题和远离医院这样采血、检测设施的不方便使得许多土著人不愿意接受艾滋病检测。

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教育、预防和早期检测是控制艾滋病蔓延的关键
教育、预防和早期检测是控制艾滋病蔓延的关键 © CBC

温尼伯的加拿大艾滋病毒研究所还在努力推出一种只有电饭锅大小的便携式艾滋病毒检测仪，以方便医护人员携带前往加拿大边远居民点和不发达国家对当地居民提供艾滋病毒检测服务；只需要一个小时就可以得出检测结果。

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专家们认为，降低加拿大的艾滋病毒传染数字需要从三个方面进行努力，首先是加强对加拿大人的艾滋病防治教育，第二是提供有干净针管和医护人员监护的毒品注射点，第三是提供方便的艾滋病毒检测服务。

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专家们的共识是，早期检测出艾滋病毒就能够早治疗、就能够降低感染他人的机会。

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