（CP/Fred Chartrand）

前加拿大驻华大使：政府应提醒去中国经商的本国公民小心

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 1 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

前加拿大驻华大使马大维（David Mulroney）建议加拿大外交部把关于去中国做生意的风险警告放在更醒目的位置，并呼吁特鲁多政府在和中国发展贸易时制定全面战略，并与其他国家相互协作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

《环球邮报》星期四（11月30日）刊登了对马大维的采访文章。他在同一天还接受了RCI英语部记者Lynn Desjardins 的采访

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(AP Photo/Andy Wong)

加拿大外交部的网站有一个提供旅行建议和旅行风险警告的栏目。在关于中国的旅行建议里有一行字：“加拿大商贸旅客在和中国同行发生商业纠纷后被关押，护照被没收。”马大维说，这个提醒被深埋在一个多页文件里，它应该在加拿大政府对本国公民的旅行建议里占据一个更醒目的位置。“应该放在第1页或第2页，而不是第11页。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而警告本身也应该更具体，明确告诉加拿大人，“你卷入的生意纠纷可能会演变成刑事案，你会被关押，你的护照会被没收，而我们的领事服务可能帮不上你什么忙。”他举出BC省酒商张忠楠夫妇作为例子。张忠楠被指控走私，已被关押20个月。他的妻子今年年初获释，但被禁止离开中国。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在中国遇到麻烦的加拿大商人多半是华裔

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
BC省酒商张忠楠与前总理哈珀合影。 © Office of the Prime Minister/file

马大维是2009年到2012年期间的加拿大驻华大使。他在接受RCI采访时说，在他担任大使期间，每年都会发生数起加拿大商人在中国被拘留的事件。他举出的其中一种情况是加拿大公民在中国生意成功引起当地同行或竞争者的嫉妒，后者通过自己在政府里的人脉给他找麻烦。有时候竞争者本人就是政府中人。被抓起来的人被迫认罪并放弃经济利益以换取获释。这种遭遇不仅发生在加拿大人身上，在中国做生意的澳大利亚人、美国人和英国人也遇到过。“你必须知道，你的中国同行有很大的优势，而且他们在觉得有必要时会肆无忌惮地利用这种优势。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他补充说，他注意到大部分遇到这种事的加拿大公民是华裔。 中国政府似乎在用另一种标准对待华裔外国公民。这是加拿大不应该接受的，但这也是正在发生的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但同时接受《环球邮报》采访的加拿大商会主席佩林.比蒂（Perrin Beatty）却认为政府没有必要加强对本国公民的警告力度。他说，要去中国或俄国做生意的人早该了解这些国家的法律和商业运作。加拿大商会的大部分成员都很有经验，很清楚他们在这些国家不会享有和在加拿大一样的法律保护。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大对华贸易缺乏全盘战略

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CP/(Adrian Wyld）

马大维在谈到加拿大对华贸易政策时毫不掩饰的特鲁多政府的不满和失望。他说，特朗普上台后，美国的贸易政策和外交政策在加拿大引起很大的担忧，这是正常的，因此更加重视和中国的关系也是合理的。但是，他提醒说，我们不应该因为焦虑乱了方寸，在和中国的关系上做出错误的决定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，和中国发展关系不光是带来贸易机会，这也是一个巨大的挑战。加拿大要自信，同时又要谨慎，要有连贯的、全面的政策。但是到目前为止，他没有看到特鲁多政府在这方面的努力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关链接

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI记者Lynn Desjardins采访马大维

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

《环球邮报》：Canadians doing business in China should be warned of possible trouble, former envoy says

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

前加拿大驻华大使：加拿大政府在加中关系上用心愿代替计划

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 国际

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

8e conférence internationale sur l’éducation aux droits humaine « Rapprocher nos diversités. »

RCI | English

Humanitarian think-tank warns of 17 crises to watch in 2018

RCI | Español

Consejo Escolar de Toronto decidió retirar a los policías de las escuelas

العربية | RCI

تعليم حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الأمل رغم الانتهاكات

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-Canada.ca CBC.ca
Un couple canadien captif en Chine au coeur d'un casse-tête pour le gouvernement TrudeauConstruction du REM : la Caisse de dépôt prolonge son appel d'offresNeutralité religieuse : un juge suspend l'application de l'article clé de la loiMichael Flynn, ex-conseiller de Trump, admet avoir menti au FBI et collabore avec le procureurUn ratio infirmière-patients : priorité de la Fédération interprofessionnelle de la santéLe cimentier français Lafarge soupçonné d'avoir indirectement financé l'État islamiqueQuébec lance un projet pilote pour réviser les dossiers d'agressions sexuellesEnquête sur les femmes autochtones : l’homme qui traduit les maux en motsLa lutte contre la pauvreté souffre d'un manque de volonté politique, déplore le CollectifDébut de la période de raccompagnements pour Opération Nez rouge
Too many people prosecuted for not revealing HIV-status to sex partners, report saysJudge suspends face-covering section of controversial Quebec lawToronto Animal Services investigating after cobra bites man, 29, in Peterborough, Ont.Autopsy finds cyanide in body of Croatian war criminal who told lawyer he drank poison in courtAppeal court upholds ruling ordering real estate agents to make home sale data publicBrand name drug sales soar in Canada, while R&D sagsTrump to recognize Jerusalem as Israel's capital: officialsGirl, 8, killed by Quebec City snowplowMichael Flynn's lie to FBI could mean trouble for TrumpUniversity sexual harassment victim kept in dark over whether professor was punished