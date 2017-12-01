前加拿大驻华大使：政府应提醒去中国经商的本国公民小心

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前加拿大驻华大使马大维（David Mulroney）建议加拿大外交部把关于去中国做生意的风险警告放在更醒目的位置，并呼吁特鲁多政府在和中国发展贸易时制定全面战略，并与其他国家相互协作。

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《环球邮报》星期四（11月30日）刊登了对马大维的采访文章。他在同一天还接受了RCI英语部记者Lynn Desjardins 的采访。

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加拿大外交部的网站有一个提供旅行建议和旅行风险警告的栏目。在关于中国的旅行建议里有一行字：“加拿大商贸旅客在和中国同行发生商业纠纷后被关押，护照被没收。”马大维说，这个提醒被深埋在一个多页文件里，它应该在加拿大政府对本国公民的旅行建议里占据一个更醒目的位置。“应该放在第1页或第2页，而不是第11页。”

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而警告本身也应该更具体，明确告诉加拿大人，“你卷入的生意纠纷可能会演变成刑事案，你会被关押，你的护照会被没收，而我们的领事服务可能帮不上你什么忙。”他举出BC省酒商张忠楠夫妇作为例子。张忠楠被指控走私，已被关押20个月。他的妻子今年年初获释，但被禁止离开中国。

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在中国遇到麻烦的加拿大商人多半是华裔

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BC省酒商张忠楠与前总理哈珀合影。 © Office of the Prime Minister/file

马大维是2009年到2012年期间的加拿大驻华大使。他在接受RCI采访时说，在他担任大使期间，每年都会发生数起加拿大商人在中国被拘留的事件。他举出的其中一种情况是加拿大公民在中国生意成功引起当地同行或竞争者的嫉妒，后者通过自己在政府里的人脉给他找麻烦。有时候竞争者本人就是政府中人。被抓起来的人被迫认罪并放弃经济利益以换取获释。这种遭遇不仅发生在加拿大人身上，在中国做生意的澳大利亚人、美国人和英国人也遇到过。“你必须知道，你的中国同行有很大的优势，而且他们在觉得有必要时会肆无忌惮地利用这种优势。”

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他补充说，他注意到大部分遇到这种事的加拿大公民是华裔。 中国政府似乎在用另一种标准对待华裔外国公民。这是加拿大不应该接受的，但这也是正在发生的。

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但同时接受《环球邮报》采访的加拿大商会主席佩林.比蒂（Perrin Beatty）却认为政府没有必要加强对本国公民的警告力度。他说，要去中国或俄国做生意的人早该了解这些国家的法律和商业运作。加拿大商会的大部分成员都很有经验，很清楚他们在这些国家不会享有和在加拿大一样的法律保护。

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加拿大对华贸易缺乏全盘战略

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马大维在谈到加拿大对华贸易政策时毫不掩饰的特鲁多政府的不满和失望。他说，特朗普上台后，美国的贸易政策和外交政策在加拿大引起很大的担忧，这是正常的，因此更加重视和中国的关系也是合理的。但是，他提醒说，我们不应该因为焦虑乱了方寸，在和中国的关系上做出错误的决定。

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他说，和中国发展关系不光是带来贸易机会，这也是一个巨大的挑战。加拿大要自信，同时又要谨慎，要有连贯的、全面的政策。但是到目前为止，他没有看到特鲁多政府在这方面的努力。

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RCI记者Lynn Desjardins采访马大维

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《环球邮报》：Canadians doing business in China should be warned of possible trouble, former envoy says

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