CBC拍摄的庆祝建国150年文艺片
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2017年临近结束，加拿大庆祝建国150周年的活动仍在继续

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期五 1 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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进入12月，加拿大的很多商场，住家开始圣诞装饰；公司企业忙着举办庆祝活动。今年又是庆祝加拿大建国150周年，圣诞气氛会更加热烈。

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首都议会大厦前的几项活动

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国会山的广场上会搭建起临时帐篷，里面会有庆祝建国150周年的展览，开放时间是12月4日至31日。

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© CBC

议会广场的大草坪上还要建一个冰场，是标准冰球场的大小和质量。从12月7日至1月1日，将有全加拿大32支冰球队在这里举行表演赛。非比赛的时间民众可以免费到冰场上溜冰，但需要提前48小时到网上预订入场券。每场40分钟有200张入场券， 每人最多可以预订6张。游客可以在广场对面的服务中心租冰鞋和头盔。

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7月1日国庆节的议会山 © CBC/Stephen Wilkes

从12月9日开始， 每个周末议会山前和历史博物馆都会举办多种多样的活动。包括北方原住民食品品尝和音乐会等。

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今年的圣诞亮灯庆祝活动定在12月7日晚7点， 届时将有烟花和音乐演出， 现场还供应免费的河狸尾巴甜油饼和热巧克力饮料。

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12月31号晚也有烟花表演和告别150周年迎新年音乐会。

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让加拿大人骄傲的12件事

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在庆祝建国150周年的过程中，加拿大人发掘出诸多值得骄傲的理由，蒙特利尔的一位博主最近做了一个总结，说有12件事是最值得见大人骄傲的。

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这位名叫杰里米·哈赞（Jeremy Hazan）的博主写道：加拿大人有太多值得骄傲的理由，国家领导人没有完全精神不正常，全国有令人惊叹的美景。如果这还不够，那明年还有一样，就是大麻要合法化了。

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今天我们已经让这个北方国度强大起来， 拥有自由。如果我们回顾一下过去的时光， 其实也有很多值得骄傲的事情呢。大概地数数也有至少12件让加拿大人感觉骄傲的事。

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1. Smarties彩色巧克力豆豆，因为美国没有卖的

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2. Crispy Crunch and Coffee Crisp巧克力酥条， 也是因为美国买不到

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3. 棒球是加拿大人最先开始玩的

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4.冰球也是加拿大人最先开始的，当然这可能没人觉得惊奇

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© CBC

5. 打篮球可也是加拿大人发明的。（是 James Naismith在 1891年开始的）

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6. 苹果派实际上也是在加拿大发明的。

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7. CBC在1967年先推出了有绒毛木偶演员的儿童系列节目Mr. Dress-Up， 美国的公共电视台一年后才推出相似的节目 Mr. Rogers

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8. 加拿大的国民咖啡连锁店Tim Hortons就要击败美国的甜甜圈连锁店 Dunkin donuts了，证据是加拿大的咖啡店在美国越来越多，而美国的甜甜圈店在加拿大正在慢慢消失。

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9. 加拿大人发明了很多东西，如摩托雪橇、用喷气助推的滑雪、拉链、胰岛素、还有电话和短波广播。这最后一项每年不知得救了多少人的命呢？

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10. 我们都有舌头被冻得粘在金属上的经历，可都活下来了还能讲给别人听。

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11. “超人”的演员里有加拿大人。这也是为什么我们都觉得他是好人的原因吧。

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12. 加拿大的纸币和硬币看上去就令人肃然起敬， 包括 Canadian Tire商店的纸币。

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