移民收入的增加：加拿大工作经验最值钱

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2015年（加拿大统计局有关数据的最新一年），落地加拿大满一年的移民的年收入中位数达到24000加元，为1981年以来的最高水平。当然这是平均数。不同类别和来自不同地区的移民的收入水平有相当大的差别。

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中位数指的是位于数列中间位置的数据。用中位数体现平均收入水平的好处是计算结果不受极高或极低收入的影响。

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在由不同类别移民的年收入组成的数列上，难民的年收入位于最低端，尤其是由政府担保的难民，仅为8700加元。私人担保的难民的年收入为19800加元。技术移民的年收入为26000加元。在被移民部接受以前就有加拿大工作经验的移民年收入更高，达53000加元。

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从原籍国来看，来自欧美的移民的收入大大高于来自亚非和中东地区的移民。另外还有性别差异。2015年，欧洲男性移民的中位年收入为50000加元，亚洲男性移民为30000加元。欧洲女性移民为34000加元，东亚女性移民为24000加元。

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影响收入水平的因素包括教育程度，英语或法语能力和在外国获得的学历是否得到承认。

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（RCI avec Le Devoir, Lisa-Marie Gervais ）

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