历史性协议：加中美俄等国签署北冰洋禁渔协议

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至少在今后十六年内，北冰洋公海将禁止商业捕捞活动。星期四（11月30日），加美等“北极五国”、欧盟、中国、日本、韩国，以及因纽特人代表共同签署了历史性的北极渔业国际协议。签署国还将合作进行科研项目。

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加拿大渔业与海洋部长勒布朗（Dominic leBlanc ）说，在商业捕捞活动还没有开始以前就产生国际协议，这在高纬度海域还是第一次。禁止捕捞的北冰洋海域大约为280万平方公里，相当于一个地中海的面积。协议有效期为16年，到期后每五年更新一次。

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过去北冰洋常年冰封。但是气温升高一方面让40%的洋面融化，另一方面让更多的鱼群北迁。海洋生物学界对这个区域的鱼类的了解还很有限。国际协议的签署将促成联合科研考察项目。

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关于这项协议的讨论自2015年就开始了。最早的协议由加拿大、美国、挪威、丹麦和俄罗斯五个北极国家签署。

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（RCI with CP）

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