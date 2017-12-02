风能和太阳能等绿色能源的成本在快速下降

风能和太阳能等绿色能源的成本在快速下降
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加拿大哭还是笑：新能源成本已低于传统能源

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期六 2 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大西部石油基地阿尔伯塔省的油砂矿企业翘首盼望的石油价格的复苏不但迟迟没有出现，而且最近来自两个方面的消息让世界对石油的未来需求打上了大大的问号。

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石油需求成问题

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一个是电动汽车的快速普及，北美国家之外的主要汽车市场已经制定出抛弃内燃机汽车、全面拥抱电动汽车的战略，就连长途货运卡车也要电动化。

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第二个是非传统能源发电的成本不断下降，现在已经到了比传统能源发电还要便宜的程度。

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据加拿大广播公司记者皮迪斯Don Pittis报道，11月早些时候在墨西哥电网的电价竞标时意大利绿色能源公司ENELGrenn Power出的价是每千瓦小时1.7美分，这号称是地球上最低的电价是由太阳能发电提供的。

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意大利ENEL公司靠太阳能竞标墨西哥电力供应
意大利ENEL公司靠太阳能竞标墨西哥电力供应 © Max Rossi/Reuter

绿色能源成本走低

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有这么好的价格，墨西哥负责管理电能批发价格的政府部门自然把电能采购合同交给了意大利的ENEL绿色能源公司。

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专家们认为，世界最低电价正在向每千瓦小时1美分迈进，预计在2019年就会实现，甚至会更早。

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真是应了那句话：没有最低，只有新低。

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水电站建设费时费力又难获得环境审批
水电站建设费时费力又难获得环境审批 © Andrew Vaughan/The Canadian Press

阿尔伯塔怎么办

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不过，加拿大阿尔伯塔能源业并没有死抱住油砂矿这一棵树，而是在积极开发新能源。

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加拿大阿尔伯塔电网管理机构 Alberta Electric System Operator (AESO) 将公布招标程序，以在2030年之前让阿尔伯塔电网获得5千兆瓦可再生能源发电能力，这些发电能力将来自风能；最然电价可能会两倍于墨西哥太阳能发电每度1.7美分的价格 （3.4美分差不多相当于5分钱加币），但这种开放式市场竞标的电力采购模式在世界其它地区已经被证明是有效、有竞争力的电力采购模式，会导致批发电价的不断下降。

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要靠市场竞争

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核电站报废后的清理工作需要巨额资金
核电站报废后的清理工作需要巨额资金 © John Flesher/The Associated Press

与阿尔伯塔省相比，加拿大最大省份安大略省没有采用市场竞价投标的批发电价模式，而是政府一开始就为太阳能发电定下了每度电采购价0.8加元的政策，虽然这个采购价后来有所降低，但已经导致安大略省政府背上了沉重的电费包袱，也让安大略省消费者为电费太高而叫苦连天。

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与绿色能源发电相比，不但传统的火力发电站开始失去成本优势，水电站由于建设费用巨大、环境审批困难而优势不再明显，核电站则由于建设费用巨大、核电站报废时的清理费用同样巨大而处于竞争劣势。

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现在的趋势是随着绿色能源的普及和成本的明显降低，电网的电力采购费用会逐渐下降，这应该有助于减少消费者的电费负担。

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不过，消费者不要期望他们很快就能见很便宜的电费账单，因为各地区电网新采购的便宜绿色能源电能要与电网现有的水电和火电电能成本按比例混合计算平均电力批发成本，再加上平均每度电的输电费用和配电费用，才是消费者要支付的电费账单的费用。

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